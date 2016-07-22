Darbe girişiminin önlenmesinde kilit rol oynayan o telefon için 250 bin dolar teklif etmişler

15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la FaceTime üzerinden ilk canlı bağlantıyı gerçekleştiren CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, telefonu için Suudi bir iş adamının 250 bin dolar teklif ettiğini söyledi. "Sadece bir tane de değil. Böyle bir sürü mesaj geldi" diyen Fırat, "Ciddi ciddi para teklif edenler, telefonu satın almak isteyenler. Bu tür mesajlara dönmedim bile... Ben işimi, gazeteciliğin gerektirdiğini yaptım" ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Hasan Doğan'la yayın öncesinde iki kez görüştüğünü" söyleyen Fırat, Erdoğan'la canlı yayın bağlantısının nasıl sağlandığını şöyle anlattı:

"Skype üzerinden yapalım, dedi... Şansa bak, Skype diğer telefonumda yüklü... Meşhur telefonda Skype yok... FaceTime var... 'Bende Skype yok, FaceTime’dan yapalım' dedim... Kısa bir süre sonra da FaceTime’dan Sayın Cumhurbaşkanı’nı yayına aldı."

Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'nun sorularını yanıtlayan (22 Temmuz 2016) Hande Fırat'ın açıklamaları şöyle: