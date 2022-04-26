Hande Fırat: 500 liralık banknot basılacağı iddiası doğru değil

Hürriyet yazarı Hande Fırat, üst düzey ekonomi yönetimiyle görüştüğünü ve 500 liralık banknot basılacağı iddiasının doğru olmadığını yazdı.

Fırat, bugünkü yazısında, "Dolaşımdaki para yetersiz gerekçesiyle 500 liralık banknot basılacağı iddia edildi. Ben de üst düzey ekonomi yönetimine sordum. Edindiğim bilgiye göre 500 liralık banknot basılacağı iddiası doğru değil. Siyaseten de doğru bulunan bir adım değil. Paranın dijitalleştiği bir dönemde banknot basmak bir yandan da doğru bulunmuyor" ifadesini kullandı.

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