Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla eleştirilen Kerem Bürsin'den yanıt

Hande Erçel ile rol alacağı yeni dizisinde zengin bir iş insanı canlandıracak olan Kerem Bürsin, henüz yayınlanmadan konusuyla eleştirilen dizisi hakkında konuştu.

Kerem Bürsin ile Hande Erçel, yeni sezonda yayınlanacak olan 'Sen Çal Kapımı' isimli dizi için kamera karşısına geçiyor. Henüz tanıtımı yayınlanmayan dizide zengin erkek ve çiçekçi bir kızının hikayesinin anlatılacak olması sosyal medyada alay konusu oldu.

Önceki gün görüntülenen ünlü oyuncu Kerem Bürsin dizi hakkındaki son gelişmelerini ve yapılan eleştirilere cevap verdi. Bürsin, "Provalar güzel geçiyor. Proje ekrana gelsin, insanlar izlesin ondan sonra eleştirsinler. Şu an güzel gidiyor, eğleniyoruz. Hande ile çok iyi anlaştık, güzel bir enerji yakaladık. Sette de çok iyi anlaşacağız diye düşünüyorum. Provalar dışında genelde evdeyiz, ekstra bir şey yapmıyoruz" dedi.

'Sen Çal Kapımı' dizisinin oyuncuları, geçtiğimiz haftalarda okuma provası için bir araya geldi. Bürsin ile yeni tanışan Hande Erçel, mekanda çıkarken muhabirlerle sohbet ederken "Kerem'le yeni tanıştık. Çok tatlı, olağanüstü biri. Onunla çalıştığım için çok mutluyum" demişti.