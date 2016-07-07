Hande Erçel: Hem sevimli hem seksiyim

'Aşk Laftan Anlamaz'ın yıldızı Hande Erçel hem sevimli hem de seksi bir kadın olduğunu söyledi.

CNN TÜRK'te yer alan habere göre; Hande Erçel "İçimde sevimli bir kız çocuğunun yanı sıra olgun, dişi ve seksi bir kadın var. İkisi de doğru yerde, doğru zamanda ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Hande Erçel kimdir?

Balıkesir Bandırma'da 1993'te dünyaya gelen Hande Erçel, 1.75 boyunda ve 55 kilo ağırlığında. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nü okumaya devam eden Hande Erçel, daha önce "Hayat Ağacı", "Çılgın Dersane Üniversitede" ve "Güneşin Kızları" gibi yapımlarda rol aldı. 2012 yılında düzenlenen Miss Civilization of the World yarışmasında 1. olan Hande Erçel Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil etti.