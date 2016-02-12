Hande Ataizi’den RTÜK’e eleştiri: Yok lezbiyen olmaz, yok gay olmaz…

Rol aldığı ‘Hayat Mucizelere Gebe’ dizisi erken final yapan Hande Ataizi, RTÜK’ün dizileri kısıtladığını ileri sürdü. Ataizi, “Bir sürü dizilerde neler var. ‘Yok burada şu olmaz, yok lezbiyen olmaz, gay olmaz. Dizide bir sıcak aile bölümü bir de entrika bölümü vardı” dedi.

Sözcü’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, oynadığı dizinin reytinglerinin aslında düşük olmadığını, uyarlama işi yaptıkların için ritmin tutmadığını anlatan oyuncu “Doğru işlenemedi, ritmi tutturulamadı. Adaptasyonların öyle bir riski oluyor. Uyarlama olunca ince bir çizgi var. Amerika’da sansür olmadığı için o tip işlerde bize uyarlamasında sorunlar yaşanıyor. Bizde ‘Onu yapma, bunu gösterme olunca’ işin matematiği bozuluyor” şeklinde konuştu. Bakire bir kızın tıbbi bir hatayla hamile kalmasının anlatıldığı dizide çok fazla sansür olduğunu ifade eden Ataizi “Bir sürü dizilerde neler var. ‘Yok burada şu olmaz, yok lezbiyen olmaz, gay olmaz. Dizide bir sıcak aile bölümü bir de entrika bölümü vardı” sözlerini kullandı.