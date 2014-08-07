'Hande Ataizi'ne tokat attım 12 sene konuşuldu, insanımız kavgayı seviyor'

Şarkıcı Sevda Demirel, önceki gün Nişantaşı’nda aranjör Can Tosun’la görüntülendi. Yakın zamanda çıkaracağı yeni albümü hakkında toplantı yaptıklarını belirten Demirel, albümün tüm gelirini sokak hayvanları yararına bağışlayacağını açıkladı. Hayvan sevgisi yüzünden zaman zaman sinirlerine hakim olamadığını söyleyen Demirel, “Bizim insanımız kavga edeni seviyor. Ben Hande Ataizi’ye bir tokat attım, 12 sene konuştular” dedi.

Sayit Durmaz’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, zaman zaman şiddete yöneldiğini söyleyen Demirel, “Bir gün evime giderken yolda yaralı bir köpeğe tekme atan birisini gördüm. Hemen arabamı kenara çektim ve araçta bulundurduğum sopayı alarak arkasından koştum. Genç delikanlı, arkadan dizlerine vurduğum gibi yere serildi. Tabii bu yaptığımdan hoşnut değilim ama sokak hayvanına eziyet ettiğini görünce dayanamadım. Çevreden de bana destek geldi. Zaten bizim insanımız kavga edeni seviyor. Ben Hande Ataizi’ye bir tokat attım, 12 sene konuştular” şeklinde konuştu.