T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Hande Ataizi'ne tokat attım 12 sene konuşuldu, insanımız kavgayı seviyor'

Yeni albüm hazırlığında olan şarkıcı Sevda Demirel, hayvan sevgisi yüzünden zaman zaman sinirlerine hakim olamadığını söyledi

07 Ağustos 2014 12:59

Şarkıcı Sevda Demirel, önceki gün Nişantaşı’nda aranjör Can Tosun’la görüntülendi. Yakın zamanda çıkaracağı yeni albümü hakkında toplantı yaptıklarını belirten Demirel, albümün tüm gelirini sokak hayvanları yararına bağışlayacağını açıkladı. Hayvan sevgisi yüzünden zaman zaman sinirlerine hakim olamadığını söyleyen Demirel, “Bizim insanımız kavga edeni seviyor. Ben Hande Ataizi’ye bir tokat attım, 12 sene konuştular” dedi.

Sayit Durmaz’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, zaman zaman şiddete yöneldiğini söyleyen Demirel, “Bir gün evime giderken yolda yaralı bir köpeğe tekme atan birisini gördüm. Hemen arabamı kenara çektim ve araçta bulundurduğum sopayı alarak arkasından koştum. Genç delikanlı, arkadan dizlerine vurduğum gibi yere serildi. Tabii bu yaptığımdan hoşnut değilim ama sokak hayvanına eziyet ettiğini görünce dayanamadım. Çevreden de bana destek geldi. Zaten bizim insanımız kavga edeni seviyor. Ben Hande Ataizi’ye bir tokat attım, 12 sene konuştular” şeklinde konuştu.

 

ETİKETLER

sevda demirelhande ataizitokathayvan sevgisi12 senekonuştular

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24