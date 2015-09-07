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Hande Ataizi: Suriyeli bir çocuğu evlat edinmek istiyorum

'Onların acılarını dindirmeye yetmez ama bir şeyler yapmak gerek'

07 Eylül 2015 12:59

Üç yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi’nin hayatını kaybettiği fotoğraflar üzerine Hande Ataizi, araştırmalara başlayıp Suriyeli bir göçmen çocuğu evlat edinmek istediğini söyledi.

Makaron'da yer alan habere göre; Ataizi önceki gün gazeteci eşi Benjamin Harvey’le Nişantaşı’ndaki bir kafede objektiflere yansıdı.

Kahvaltı sonrası taksi bulmaya çalışan Harvey acelesi olduğu için mekandan önce çıkarken Ataizi ise basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti. Ataizi, konunun Suriyeli göçmenlerden açılması üzerine anne olduktan sonra hayatının değiştiğini söyledi.

Kurdi’ye çok üzüldüğünü söyleyen Ataizi, “Onların acılarını dindirmeye yetmez ama bir şeyler yapmak gerek. Önümüzdeki günlerde araştırmalara başlayıp bir Suriyeli çocuğu evlat edinmeyi istiyorum” dedi. 

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