Hande Ataizi 'Power Ranger' oldu

Oyuncu Hande Ataizi önceki gün Nişantaşı’nda bir dönemin popüler bilim kurgu-macera dizisi ve film serisi olan Power Rangers kostümlerini andıran montuyla dikkatleri üzerine çekti.

Habertürk'ten Arif Hür'ün haberine göre, meraklı bakışlara aldırış etmeden yüzünü tamamen örten montuyla sokakta yürüyen Ataizi, “Soğuk havalardan korunmak için en iyi çözüm bütün vücudu kapayan bu mont olsa gerek. Bu mont sayesinde üşümüyorum. Dış görünüşümden ziyade sağlığım benim içi daha önemli” açıklamasını yaptı.

Power Rangers modasını 2014 yılında Asena Atalay başlatmıştı. Atalay’ın bu fotoğrafı uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.