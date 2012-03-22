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Hande Ataizi bir gecede evliliğini neden bitirdi?

Sunduğu programda evliliğinin bir gecede nasıl sona erdiğini anlatan Ataizi, "Evdeki o baba figüründen dolayı bir gecede ayrılık yaşadım. Aynı evde 3 kişi yaşıyormuşsun gibiydi"

22 Mart 2012 16:05

 

 
T24 - Fethi Pekin'yle evlenen fakat evlendikleri gün boşanmaya karar veren Hande Ataizi ayrılığın sebebini sunduğu İzdivaç programı esnasında açıkladı.
 
Ataizi, "Evdeki o baba figüründen dolayı bir gecede ayrılık yaşadım. Aynı evde 3 kişi yaşıyormuşsun gibiydi. Her şeyine onlar karar veriyor. Onlar nasıl uygun görürse, sen de o şekilde yaşamak zorundasın. Masamdaki vazoya koyduğum çiçeğe bile karışıyorlardı. Bu vazoya bu cins çiçek gitmez de, başka bir cins çiçek gidermiş. Yahu bırakın da evimde ne yapacağıma ben karar vereyim. Çok sinir oluyorum. Bırakın insanlar rahat rahat hayatlarını yaşasın. Bir ilişkiye müdahale etmek bence doğru bir şey değil" dedi.
 
HaberTürk'te yer alan habere göre; yıllardır içinde sakladıklarını bir anda programında sevenleriyle paylaşan Ataizi, "Ben kendimle barışık biriyim, bu yüzden de bir konu olduğu zaman ilk önce kendimden örnek veriyorum" diyerek seyircileriyle dertleşti.
 
 

Balayına giderken 

 
 
Ataizi ve Pekin evlenmişti. Nikahın hemen ardından 15 günlük balayı tatiline çıkmak üzere havalimanına gitti. Ancak iki saat sonra Ritz Carlton'daki evlerine geri döndü. Her şey bununla da bitmedi. Ataizi ve Pekin daha evlendikleri gün boşanmaya karar verdiler. Aynı akşam Ataizi eşyalarını toplar ve evden ayrıldı. 
 
Ataizi şimdilerde Benjamin Harvey ile evlilik hazırlığı yapıyor.
 
 

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