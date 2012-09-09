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Hande Ataizi evlendi

Oyuncu sunucu Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evlendi

09 Eylül 2012 14:37

İlk evliliği 24 saat süren oyuncu ve sunucu Hande Ataizi ile Amerikalı sevgilisi Benjamin Harvey, dün İstanbul Şile’deki Ulupelit köyünde yapılan kır düğünüyle hayatını birleştirdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal’ın kıydığı nikâhta Ataizi’nin şahitliğini Muammer Brav, Harvey’in ise ABD’li arkadaşı Kayl Serrette yaptı.

150 kişinin katıldığı nikâh töreninde Ataizi işlemeli gelinliğiyle göz kamaştırdı. Çiftin, nikâhın kıyılacağı alana 10 kişilik Balkan müzik grubuyla, Roman havası oynayarak gelmesi davetlilerden büyük alış aldı.

Başkan Ünal, nikâh masasında “Sizden yüksek evet demenizi istiyorum” deyince ünlü oyuncu “Baskı altında mı evet diyeceğim” diyerek espri yaptı.

Ataizi evlilik cüzdanını eline aldıktan sonra eşi Harvey ile öpüştü. Ferhat Göçer, nikâhta sahne aldı.

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