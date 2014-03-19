Hande Ataizi erkek bebek annesi olacak

Üç aylık hamile olan oyuncu Hande Ataizi’nin bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

İki yıl önce Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile evlenen Hande Ataizi'nin üç aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun, hamileliğini öğrendikten sonra yakınlarına bir erkek bebek istediğini söylediği iddia edilmişti. Yaklaşık bir yıldır Amerikan Hastanesi'nde tüp bebek tedavisi gören Ataizi'nin Allah gönlüne göre verdi. Hande Ataizi'nin doktoru Opr. Dr. Yılmaz Güzel, ünlü oyncunun erkek bebek beklediğini açıkladı. Hamileliğin 10'uncu haftasında bebeğin cinsiyetini öğrendiklerini söyleyen Güzel, "Ama 12'nci haftaya kadar cinsiyeti annebabaya söylemedik" dedi.

‘Hamilelikte sorun yok'

Hande Ataizi'nin sağlıklı bir hamilelik geçirdiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "12 haftalık gebe olan Hande Hanım, çok sağlıklı bir hamilelik geçiriyor. Uzun bir süredir uyguladığımız tedavide zaman zaman düşükler olmasına rağmen morallerini yüksek tutan çiftin hayalleri nihayet gerçekleşti. Yaptığımız genetik testlerin ve taramaların sonuçları da çok iyi çıktı. Hande Hanım'ın hamileliğinde bir sorun yok."