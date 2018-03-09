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Hande Ataizi boşanma sebebini açıkladı: Böyle biraz ev arkadaşımsı olduk

"Benjamin ev bulana kadar bizimle"

09 Mart 2018 13:52

Geçen pazartesi günü altı yıllık ilişkisini bitiren Hande Ataizi, boşanma sebebini açıkladı. Bizim kötüye giden uyumsuzluklarımız vardı" diyen Ataizi, "Herkes kendi içine döndü. Böyle biraz ev arkadaşımsı olduk. Fazla uzatırsak sevgi de gidecek dedik ayrıldık" diye konuştu.

Hande Ataizi, ABD’li gazeteci Benjamin Harvey’den boşanma gerekçesini transseksüeli oynadığı "Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler" adlı sinema filminin setinde açıkladı. Habertürk'te yer alan habere göre Harvey, oğulları Leon’u hafta sonu yatılı görme talebini yazılı protokole bağlamak istedi. 

Mahkeme kabul etmeyince çift duruşmaya katılmayarak davayı düşürdü. İkinci davayı Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde açan ikili, amaçlarına ulaştı. Evlilikleri vurdulu kırdılı bitmediği için kendilerine tuhaf bakıldığını söyleyen Ataizi, “Aile konseptini kaybetmek istemiyoruz. Oğlumuza çok düşkünüz. Medeni insanlar gibi görüşeceğiz. Hâlâ aynı evdeyiz, Benjamin ev bulana kadar bizimle” dedi.

Öte yandan, Kutluğ Ataman’ın Eurimages desteğiyle çekimleri yeni başlayan ve Hande Ataizi’nin transseksüel bireyi oynadığı ‘Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler’, 28 Şubat sürecindeki mağdur hikâyelerine odaklanıyor. 

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