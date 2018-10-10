Hande Ataizi bir günde biten evliliğini yıllar sonra anlattı

Oyuncu Hande Ataizi, Avukat Fethi Pekin ile evlendikten bir gün sonra boşanmasının sebebini açıkladı. Bir günlük evliliğini anlatan Ataizi, annesinin 'evlilik sözleşmesi' yapmasını önerdiğini ve "Böyle bir şey yapamam" diyen Pekin'in evlenecekleri gün önüne sözleşme koyduğunu söyledi. Gergin bir ortamda nikâh kıyıldığını ifade eden Ataizi, aynı gece ayrılmaya karar verdiğini aktardı.

Hande Ataizi, 2004 yılında Avukat Ahmet Pekin'in oğlu Fethi Pekin ile nikâh masasına oturmuş ancak evlilikleri yalnızca 1 gün sürmüştü. Balayına çıkacakları gün boşanma kararı alan çiftin ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. Ataizi, ayrılığının sebebini yıllar sonra açıkladı.

"Gergin bir ortamda nikâh kıyıldı"

Sunucu Ataizi şunları kaydetti:

"Annem ilk eşimle evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmamızı önerdi. Eski eşim ben evleneceğim kadına böyle bir şey yaptırmam' dedi, ben de çok sevindim. Ama evleneceğim gün önüme evlilik sözleşmesi koydular.

Sözleşmeye göre boşadıktan sonra dahi evde oturma iznim yoktu, kabul etmedim. Gergin bir ortamda nikah kıyıldı ve aynı gece boşanmaya karar verdim. Bir günlük evlilik olmak durumunda kaldı."