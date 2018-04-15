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Hande Ataizi, Benjamin Harvey'le neden boşandıklarını anlattı: Keşke beni aldatsaydı...

"Benjamin şu anda evliyken olmadığı kadar evde"

15 Nisan 2018 16:31

Oyuncu Hande Ataizi, eski eşi ve Bloomberg'in Türkiye şefi  Benjamin Harvey ile boşanma nedenlerini  “Bu evliliğin içinde ben yoktum. Benjamin keşke beni aldatsaydı, affetmek ya da etmemek bana ait olurdu” ifadesiyle anlattı. 

Ataizi, Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'nun "Görüşüyor musunuz" sorusunu "Benjamin şu anda evliyken olmadığı kadar evde! Çarşamba günleri yemek yiyoruz, ritüel haline getirdik. Yemekleri Benjamin yapıyor. Çocukla beraber sofraya oturuyoruz. Bazen diyorum ki içimden; keşke bu eforu evliyken gösterseydik" diye yanıtladı. 

Benjamin Harvey'in boşanmak istemediğini ifade eden Ataizi, sözlerine şöyle devam etti:

"Evinde huzurluydu, mutluydu. Çocuğunu da çok seviyor. Ama dediğim gibi aramızda bir iletişim problemi vardı. Böyle de yaşanmaz ki Cengiz. Ömür boyu tatsız tuzsuz. Ya bu problemi çözmek, evliliği kurtarmak için uğraşacaksın ya da yolları ayıracaksın daha büyük cinnet anına gelmeden."

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Hande AtaiziBenjamin HarveyBloomberg

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