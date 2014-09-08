Hande Ataizi 41 yaşında anne oldu

41 yaşında anne olan Hande Ataizi, mutluluğunu "Dünyama hoş geldin canım yavrum" notuyla Instagram hesabından paylaştığı kareyle duyurdu. Amerikan Hastanesi’nde doğum yapan ünlü sanatçıyı eşi Benjamin Harvey ve ailesi yalnız bırakmadı. Bebeğe aslan anlamına gelen Leon adı verildi.

Büşra Bozok Aytek’in Radikal’de yer alan haberine göre, Ataizi, 3 yıldır beraber birlikte olduğu Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile 8 Eylül 2012 tarihinde hayatını birleştirmişti. Şile'de bir butik otelde organize edilen kır düğünü oldukça konuşuldu.

Ünlü oyuncu, hamileliği boyunca fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.