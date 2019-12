-HANDAN İPEKÇİ'NİN ''ÇINAR AĞACI'' SİNEMALARDA İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Türk sinema izleyicisi bu hafta 2'si yerli 6 yeni filmle buluşacak. Handan İpekçi'nin yönettiği ve Nurgül Yeşilçay, Nejat İşler, Celile Toyon ile Meral Okay'ın oynadığı ''Çınar Ağacı'' filmi, toplumun farklı kesimlerinden insanların hayatlarına ayna tutarak, aile kavramını ve ailevi değerleri ön plana çıkaracak sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Sedat Yılmaz'ın yönettiği ve Aram Dildar, Engin Emre Değer, Kadim Yaşar ile Sezgin Cengiz'in oynadığı ''Press'' filminin konusu şöyle: ''Bir avuç gazeteci, Diyarbakır'da yaşanan insan hakkı ihlallerini dünyaya duyurmaya çalışmaktadır. Gazetenin, Diyarbakır bürosunda 7 kişi çalışmaktadır. Faysal, yaptığı bir haberde orduyla ilişkisi olan bir çetenin izine rastlar. Çete, bölgedeki birçok cinayetin zanlısıdır.'' Jonathan Liebesman'ın yönettiği ve Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ramon Rodriguez ile Bridget Moynahan'ın oynadığı ''Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı (World Invasion: Battle Los Angeles)'' filminde, yıllar boyunca UFO görülmesi vakaları, 2011'de dünyanın bilinmeyen güçlerinin istilasına uğramasıyla korkunç bir gerçek haline dönüşür. Büyük şehirler bir bir düşerken, Los Angeles, insanlığın son cephesi haline gelir. Bir Deniz Piyadesi Başçavuş ve yeni taburu, kuma, bir sınır çizgisi çekerek, düşmana karşı mücadeleye girer. Neil Burger'in yönettiği ve Bradley Cooper, Abbie Cornish, Robert De Niro ile Anna Friel'in oynadığı ''Limit Yok (Limitless)'' filmi, macera ve gerilim sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekecek. Filmde, Eddie, başarısız New Yorklu bir yazardır, ancak günün birinde eski bir arkadaşıyla karşılaşması tüm hayatını değiştirir. Arkadaşı, onu, beynin tüm kapasitesini kullanmasını sağlayacak bir ilaçla tanıştırır. Böylece Eddie, kendisinin kusursuz bir versiyonuna dönüşür. İlaç sayesinde, paraya, akla, çekiciliğe sahip olur, fakat Eddie, kısa bir süre sonra sonsuz güce bedelsiz sahip olunamayacağını anlar. Ivan Reitman'ın yönettiği ve Natalie Portman, Ashton Kutcher, Kevin Kline ile Cary Elwes'in oynadığı ''Bağlanmak Yok (No Strings Attached)'' filminin konusu şöyle: ''14 yaşındaki Emma ve Adam'ın cinsellikle ilgili hiçbir bilgileri yoktur. Yıllar sonra, yolları tekrar kesişen Emma ve Adam kendilerini yatakta sevişirken bulurlar. Emma'nın ilişkilere karşı alerjisi vardır. Adam ise tüm ilişkilere tövbe etmiştir. Çünkü babası, Adam'ın eski kız arkadaşıyla çıkmaktadır. Emma ve Adam duygusal ilişkileri bırakıp, çıkar arkadaşlığı kurmaya karar verir.'' Richard Lewis'in yönettiği ve Paul Giamatti, Dustin Hoffman, Rosamund Pike ile Minnie Driver'ın oynadığı ''Benim Hikayem (Barney's Version)'' filminde, Clara, Barney'nin Roma'daki kısa süreli bohem hayatı sırasında karşılaştığı kızıl saçlı özgür ruhlu sadakatsiz ilk eştir. İkinci eşi ''Bayan P'' ise devamlı olarak alışveriş yapan ve konuşan, her ne kadar Barney onu dinlemese de zengin bir Yahudi prensesidir. Barney, iki evliliğin ardından, üçüncü eşi Miriam ile karşılaşır. Gerçek bir romantik, iyiliksever ve centilmen olur.