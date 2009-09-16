T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Hancock 2' geliyor

Will Smith'in canlandırdığı 'John Hancock' karakteriyle, 2012 yılında yeni maceralarıyla geri döneceğini duyurdu.

16 Eylül 2009 03:00

Will Smith'in canlandırdığı 'John Hancock' karakteri, sinemaseverlerin gösterdiği yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmadı ve 2012 yılında yeni maceralarıyla geri döneceğini duyurdu.

Peter Berg'in yönetmenliğini yaptığı bir süper kahraman filmi olan "Hancock", başrolünde yer alan Will Smith sayesinde, 2008 yılının en çok konuşulan yapımları arasına girmişti. Smith'in canlandırdığı 'John Hancock' karakteri, sinemaseverlerin gösterdiği yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmadı ve 2012 yılında yeni maceralarıyla geri döneceğini duyurdu.

Filmin yönetmeni Berg, "Hancock 2" için Smith'le anlaştıklarını, Charlize Theron ve Jason Bateman ile anlaşma imzalanmasına da ramak kaldığını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24