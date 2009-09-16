'Hancock 2' geliyor

Will Smith'in canlandırdığı 'John Hancock' karakteri, sinemaseverlerin gösterdiği yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmadı ve 2012 yılında yeni maceralarıyla geri döneceğini duyurdu.

Peter Berg'in yönetmenliğini yaptığı bir süper kahraman filmi olan "Hancock", başrolünde yer alan Will Smith sayesinde, 2008 yılının en çok konuşulan yapımları arasına girmişti. Smith'in canlandırdığı 'John Hancock' karakteri, sinemaseverlerin gösterdiği yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmadı ve 2012 yılında yeni maceralarıyla geri döneceğini duyurdu.

Filmin yönetmeni Berg, "Hancock 2" için Smith'le anlaştıklarını, Charlize Theron ve Jason Bateman ile anlaşma imzalanmasına da ramak kaldığını belirtti.