Hanau kentinde dördü Türk 10 kişinin öldüğü saldırıyla bağlantılı olarak Rathjen'in babası da gözaltına alındı

Almanya'nın Hanau şehrinde dördü Türk, 10 kişiyi öldüren Tobias Rathjen’in babası 72 yaşındaki Hans-Gerd Rathjen, gözaltına alındı. Saldırıları Tobias Rathjen'in tek başına değil, babasıyla beraber düzenlediğinden şüphelenildiği belirildi.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre ilk saldırının düzenlendiği 'Midnight' adlı mekâna saldıranın baba Rathjen olabileceği düşünülüyor. Bu iddiayı destekler nitelikte tanık ifadeleri bulunuyor.

19 Şubat saat 22.00 sıralarında Frankfurt’un 25 kilometre batısındaki Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlenmişti.

Kanlı saldırıdan sonra Tobias Rathjen'in evini basan özel timler önce 72 yaşındaki annesinin cesedini, ardından da evin bodrumunda Rathjen'in cesedini bulmuştu.

Polis evde tam olarak ne olduğunu araştırırken, baba Hans-Gerd Rathjen'in de katliamlara katıldığından şüpheleniyor.

Bölgedeki Türklerden bazıları, ilk basılan ‘Midnight’takii saldırganın Tobias Rathjen olmadığını öne sürmüştü. Bu iddialar, baba-oğulun aynı anda iki barı bastığı ve sonra da babanın evde oğluyla birlikte eşini de öldürdüğü şüphelerini doğurdu.

Saldırının tanıklarından Özkan Rutbil, çeşitli ajanslara yaptığı açıklamada, “Saldırganın ardından koştuk yakalayamadık. Tobias’a benzemiyordu. Televizyonlarda gösterilenle ilgisi yok. Kesinlikle medyadaki o şahıs değildi” demişti.