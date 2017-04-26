'Han Şeyhun'daki kimyasallar Suriye rejiminin imzasını taşıyor'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Nisan ayı başında Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında 87 kişinin hayatını kaybettiği ve kimyasal olduğu öne sürülen saldırıdan Suriye yönetimini sorumlu tuttuklarını söyledi.

Fransız istihbarat servislerinin yaptığı araştırma sonucunda saldırının sorumlusunun Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler olduğu belirtildi.

Jean-Marc Ayrault, istihbarat servisinin bulgularıyla ilgili bakanlar kuruluna verdiği bilgilendirmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıdan alınan örneklerde metanamin kimyasalının tespit edildiği ve bunun genellikle Suriye tarafından sinir gazı üretiminde kullanıldığı belirtildi.

Ayrault, "Bu yöntem, rejimin imzasını taşıyor ve saldırının sorumlusunu da bu şekilde tespit etmiş oluyoruz. Daha önceki saldırılardan aldığımız numuneleri de saklamıştık ve onlarla kıyaslayarak bu çıkarımı yapabiliyoruz" dedi.

Aynı zamanda Han Şeyhun kasabasındaki silahlı muhalif grupların sarin gazı üretecek teknolojiye sahip olmadığının tespit edildiği vurgulandı.

Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında en az 20'si çocuk 87 kişi zehirli gaz soluyarak hayatını kaybetmiş. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) de saldırıda sarin gazı ya da benzer bir kimyasalın kullanıldığına ilişkin "inkar edilmez" bulgulara ulaştıklarını açıkladı ancak kimin gerçekleştirdiğine dair herhangi bir bilgi vermemişti.

ABD, Türkiye ve başka Batılı devletler, saldırıdan Suriye ordusunu sorumlu tutuyor. Ancak hem Rusya hem de Suriye hükümeti, bu iddiaları reddediyor ve operasyonda aşırı İslamcı grupların elindeki bir mühimmat ve kimyasal deposunu hedef aldıklarını söylüyor.

Washington yönetimi ayrıca en son kimyasal silah saldırı düzenlemekle suçladığı Suriye hükümetiyle ilişkili 271 kişiyi yaptırım listesine aldı.

Suriye Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nin kimyasal silahların geliştirilmesinde rol oynadığını belirten Amerikalı yetkililer, BD, bu kuruma bağlı çalışan kişilerin yaptırım listesine girdiğini söyledi.