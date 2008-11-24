'Han İçi' 2.2 milyon YTL'ye alıcı buldu

Portakal Sanat ve Kültür Evi'nin düzenlediği "Büyük Ustalardan Tablolar" ve "Hattat Emin Barın'ın Hat Koleksiyonu" adlı 2008 Sonbahar Müzayedesi, Conrad Otel'de yapıldı. İki bölüm halinde düzenlenen müzayedede, 225 tablo ve hat açık artırma usulüyle satıldı.



300 katılımcı



Müzayedede, bin ila 10 bin YTL muayyen bedelle satışa sunulan hatların dışında, Türk Resim Sanatı'nın büyük ustası Osman Hamdi Bey'e ait "Han İçi" adlı eserine 2 milyon YTL'ye açılış bedeli biçildi. Toplam 5 milyon YTL muayyen bedel biçilen müzayedenin en pahalı eseri olan "Han İçi" 2 milyon 200 bin YTL'ye satıldı. Satın alan kişi, müzayedeye telefonla katıldı. 300 katılımcının hazır bulunduğu müzayedeye, Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner ve AK Parti eski milletvekili Süleyman Gündüz gibi isimler de katıldı. Gündüz'ün müzayedede tablo almak yerine fotoğraf çekmesi dikkat çekti.



Dilenci'ye 275 bin YTL



Müzayedede yer alan eserler arasında, yine Osman Hamdi Bey'in "Dilenci" adlı eseri 275 bin YTL, Süleyman Seyyid'in "Kuyubaşında Su Çeken Kadın" adlı tablosu 300 bin YTL, Sultan II. Bayezid'in altından yapılmış "Vakfiye" tuğrası 200 bin YTL, Sultan III. Mehmed'in altın ve siyah mürekkep kullanılarak "Celi DiVani" hatla yazılmış "Mülkname-i Hümayun" adlı tuğrası 300 bin YTL, Hoca Ali Rıza'nın "Figürlü Peyzaj" adlı eseri 300 bin YTL'den satışa sunuldu.