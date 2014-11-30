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Spor

Galatasaray'da Hamzaoğlu, dönemi yarın başlıyor

Galatasaray'da Prandelli’nin yerine teknik direktörlüğe gelen Hamzaoğlu için yarın saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirilecek

30 Kasım 2014 15:50

Galatasaray, Cesare Prandelli’nin yerine göreve getirdiği Hamza Hamzaoğlu’nun resmi sözleşmeyi yarın imzalayacağını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Hamzaoğlu için yarın saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirilecek.

2011-2014 arasında Akhisar Belediyespor’u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu, 2013’te Fatih Terim ile birlikte milli takıma yardımcı antrenör olmuştu.

Kulübünden ayrılan Hamzaoğlu, bu sene başından beri sadece Türkiye’nin yardımcı antrenörlüğünü yapıyor.

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