Hamzaoğlu, kendisini arayan Denizli'nin telefonunu açmamış

Galatasaray'ın başına geçtiği ilk gün Fatih Terim'i aradığını dile getiren Mustafa Denizli, "Fatih hocayı aradım ve görüştük. Faydalı bir konuşma oldu. Hamza hocayı da aradım, telefon açılmadı" dedi.

İdman sonrası basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya gelen Mustafa Denizli, takımın başındaki ilk zamanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın başına geçtiği ilk gün Fatih Terim'i aradığını dile getiren Denizli, "Fatih hocayı aradım ve görüştük. Faydalı bir konuşma oldu. Hamza hocayı da aradım, telefon açılmadı. Daha sonra aradığımda ise ulaşamadım. Yıldırım hocayı (Yıldırım Uran -Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılarından) arayıp, ona Hamzaoğlu'na ulaşamadığımı belirttim. Ancak bana bir geri dönüş olmadı" dedi.