Hamzadere Barajı'nın yüzde 70'i tamamlandı

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Hamzadere Kontrol Başmühendisi Salih Bostancı, "Meriç Nehri'nden pompalanacak sularla 207 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak Hamzadere Barajı 314 bin 880 dekar araziyi daha sulu tarıma kavuşturacak" dedi.



Bostancı, Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Koyunyeri köyü mevkisinde 1998 yılında dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz tarafından temeli atılan Hamzadere Barajı'nda çalışmaların 2005 yılından bu yana hızlandığını, barajın yüzde 70'lik bölümünün tamamlandığını söyledi.



Bu yıl baraj inşaatında Meriç Nehri'nden su getiren P4 iletim kanalıyla, ana gövde kil ve kaya dolgu inşaatının devam ettiğini anlatan Bostancı, ilave ödeneklerle bu yıl 1,6 milyon metreküp dolgu yapılarak ana gövde inşaatının tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.



Temelden yüksekliği 47,70 metre olan barajın kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edildiğini kaydeden Bostancı, şöyle konuştu:



"Meriç Nehri'nden pompalanacak sularla 207 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak Hamzadere Barajı, 314 bin 880 dekar araziyi daha sulu tarıma kavuşturacak. 2006 yılından günümüze çıkarılan 80 milyon lira ödenekle barajın yüzde 70'i tamamlandı. Bu yılki mevcut ödeneğimizden 2 milyon 600 bin lira harcandı. İlave ödenek bekliyoruz. 55 milyon lira daha ödenek gelirse bu yıl ana gövde inşaatını tamamlayacağız."



Bostancı, şu anda barajda inşaat çalışmalarının deniz seviyesinin 25 metre altında gerçekleştiğini, barajda 100 makine ve araç ile 150 personelin görev yaptığını sözlerine ekledi.

