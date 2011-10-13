-Hamzaçebi: ÖTV artışı çözüm değil TBMM (A.A) - 13.10.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, ÖTV'deki artışı değerlendirirken, bunun bir çözüm olmadığını, hükümetin ekonomi politikasını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Hamzaçebi, ÖTV'deki artış ve iktidarın ekonomi politikasına ilişkin Mecliste basın toplantısı düzenledi. Vergi artışlarının gerekçesinin bütçe ihtiyaçları ile ilgisi olmadığını belirten Hamzaçebi, bu önlemlerin, doğrudan doğruya cari açıkla ilgili olduğunu söyledi. Vergi artışlarının cari açığa karşı önlem olarak düşünüldüğünü değerlendirirken, ekonomideki gelişmeleri göz önünde bulundurmakta yarar olduğunu anlatan Hamzaçebi, ''Bunları 5 başlıkta toplamanın mümkün olduğunu görüyoruz. Birincisi, kurda ciddi bir yükseliş yaşandı. Türk Lirası son üç ayda yüzde 30'a varan oranda değer kaybetti. İkincisi, cari açıkta bir düşüş oldu. Üçüncü gelişme, dışarıdan döviz girişinde meydana gelen azalma. Dördüncüsü enflasyondaki yükseliş, beşincisi ise büyümedeki düşüştür'' dedi. Uygulanmakta olan ekonomik programın değiştirilmesi gerektiğine işaret eden Hamzaçebi, şöyle devam etti: ''Bu programın varsayımları Türkiye'yi istikrarlı büyüme ortamına taşımaktan uzaktır. Bu programın varsayımı, Türkiye'ye sıcak para girişidir. Bu varsayım aksadığı anda büyüme tökezlenir. Türkiye'nin takati kesilmektedir, şimdi bunu yaşıyoruz. Hükümetin bugün getirdiği vergi önlemleri çözüm değildir. Belki otomobil ithalatında bir miktar düşüşü sağlayacaktır. İki yerde sorun var. Türkiye'nin tasarruf oranları düşüktür. İç tasarrufları artıran bir politika izlenmelidir. İkinci olarak Türkiye sanayileşme stratejini değiştirmek zorundadır. Bu politika değişmediği sürece Türkiye sürekli olarak kendi krizini yaşayacaktır.'' Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hamzaçebi, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop'un, ''İçtüzükte Genel Kurula girmek için başörtüsü ile ilgili bir yasak yok'' yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine, CHP'nin veya Türkiye'nin gündeminde böyle bir konunun, tartışmanın olmadığını söyledi. Hamzaçebi, ''Yüksek öğretimde türban konusunu Türkiye çok uzun yıllar tartıştı, bu sorun bugün çözüme ulaşmıştır. Böyle bir tabloda suni gündem maddeleri yaratmayı doğru bulmuyorum. Değerli milletvekili arkadaşımız Sayın Şafak Pavey'in protez bacağından hareketle yapılmak istenen bir düzenlemeyi başka bir tarafa çekerek, suni gündem maddesi yaratmaktadır. Her şeyden önce bu Sayın Şafak Pavey’e haksızlıktır'' diye konuştu.