-Hamzaçebi'den Erdoğan'a anayasa eleştirisi TBMM (A.A) - 30.09.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa süreciyle ilgili takvim verdiği açıklamasını, ''Sayın Başbakan'ın aklında uzlaşmayla bir anayasa yapmak yok. 'Anayasayı 8-9 ayda bitiririz' demek, özgürlüklerden yana bir anayasayı yapmayacağız demektir. Sayın Başbakan'ın bu açıklaması, anayasa yapım sürecine çok açık şekilde zarar vermiştir'' diye eleştirdi. Hamzaçebi, ''Meclis TV ve basın özgürlüğü'' konusunda düzenlediği basın toplantısında anayasa görüşmelerine işaret ederek, bu konuda önemli adımlar atılırken, diğer yandan bu sürece zarar veren, süreçle bağdaşmayan bazı olaylar olduğunu ifade etti. Hamzaçebi, anayasada yer alan bazı özgürlükleri, vatandaştan esirgeyen bir Hükümet anlayışı bulunduğunu savundu. Hamzaçebi, tek yanlı bir iradeyle TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, TRT'nin, Meclis TV'nin yayınlarının kısıtlanmasını içeren yazısına olumlu görüş verdiğini belirterek, demokrasinin; tartışma, bütün görüşlerin serbest şekilde ifade edilebilmesi, bu görüşlerin halka ulaştırılması anlamına geldiğini söyledi. -''Sürece zarar verir''- Ülkesinin meclisindeki çalışmaları, yapılan konuşmaları halktan saklamak isteyen bir hükümetin olduğu siyasi rejim adının, demokrasi olamayacağını ifade eden Hamzaçebi, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kendi Meclisindeki konuşmaları, muhalefet partilerinin yaptığı konuşmaları, grup toplantılarındaki konuşmalarını halkın gözünden, kulağından saklamak isteyen bir başbakanın olduğu ülkedeki rejimin adı, demokrasi değildir. Ortada bir problem vardır. Sayın Başbakan, Meclis TV yayınlarının, muhalefet partilerinin TBMM çatısı altında yaptığı konuşmaların halka ulaşmasından rahatsızlık duymaktadır. Böyle bir anlayışla, bizim anayasa sürecine doğru giderken olumlu bir iklimi yakalamamız maalesef mümkün değildir. Sayın Başbakan'ın tutumu, Sayın Meclis Başkanı'nın Meclis TV konusunda halen suskun kalarak ortaya koyduğu tutum, bu sürece zarar verir. TBMM Başkanı'na çağrıda bulunuyorum, Meclis TV yayınlarının, Hükümetin tutumundan bağımsız olarak, eskisi gibi devam edeceğini Sayın Meclis Başkanı açıklamalıdır. Bu açıklamayı Sayın Başkan'dan demokrasi adına bekliyoruz.'' Hamzaçebi, Çiçek'in diğer ülkelerdeki yayınlara ilişkin çalışma yaptırdığını söylediğini, bu çalışmanın sonuçlandığını anlattı. Hamzaçebi, 30 ülkede yapılan çalışmaya göre, Bulgaristan hariç bütün ülkelerde parlamento çalışmalarının kesintisiz olarak izleyicilere ulaştırıldığını, bir kaç ülke hariç bütün ülkelerde Meclis konuşmalarının tekrar yayınlandığını, konuşmaların internet ortamında sunulduğunu söyledi.x -''utanç verici''- Öteden bu yana Türkiye'de basın özgürlüğünün olmadığını ifade ettiklerini belirten Hamzaçebi, uluslararası kuruluşların raporlarına göre, Türkiye'nin basın özgürlüğünde sınıfta kaldığını, karnesinin giderek daha kötüleştiğini savundu. Hamzaçebi, Uluslararası Basın Enstitüsü'nün son toplantısında, 63 gazetecinin tutuklu olduğu Türkiye'nin, basın özgürlüğünü ihlal eden 7 ülkeden biri olarak ilan edildiğini belirtti. -''Cümlesini düzeltsin''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, anayasa değişikliği konusunda ''2012'nin ilk yarısı içerisinde biz bu işi bitirelim istiyoruz'' açıklaması anımsatılarak, ''AK Parti heyeti, dünkü görüşmelerde aynı şeyi söyledi mi?'' sorusuna Hamzaçebi, şu karşılığı verdi: ''Hayır. İktidar partisi heyeti, Sayın Başbakan'ın söylediğinden daha farklı şey söyledi; 1 yıllık bir süre düşündüklerini söyledi. AK Parti heyetinin, 1 yıllık süreyi önermesinin nedeni; anayasa yapımı çok ciddi bir iştir, meşru bir anayasa, arkasında halk iradesinin geniş ölçüde olduğu anayasa yapacaksak, bütün kesimlerin görüşlerinin alınması gerek, parlamentodaki sayılar yeterli değildir bunun için, 1 yıllık süreyi öngördüklerini söylediler. AK Parti heyeti, 1 yıllık süreyi, uzun bir süre olarak değerlendirerek, masaya getirdi. 'Bu süreyi kısa tutmayalım, 1 yıllık süre makuldür, bu sürede çalışmaları sonuçlandırırız' görüşünü ifade ettiler. CHP olarak bu anlayışı olumlu bulduk. 1 yıllık süreyle dahi komisyonu kısıtlamanın doğru olmayacağını ifade ettik, belki 1 yılı da aşabilir ya da aşmayabilir. 1 yıllık sürede bu çalışmalar bitebilir belki bitmeyebilir de... 1 yıllık süre yetersizdir demiyorum, komisyonun çalışması, yöntemi bu sürenin yeterli olup olmayacağını gösterecektir. Bir yıldan daha kısa süreyi düşünmek, sağlıklı bir anayasa yapmayacağız demektir. Sayın Başbakan'ın aklında uzlaşmayla bir anayasa yapmak yok. Öyle anlıyorum. Hemen, parlamentodaki parmakları sayarak, çoğunluk hesabı yaparak, biz bu anayasayı 8-9 ayda bitiririz demek, özgürlüklerden yana bir anayasayı yapmayacağız demektir. Sayın Başbakan'ın genel tarzıdır bu. Sayın Başbakan'ın bu açıklaması, anayasa yapım sürecine çok açık şekilde zarar vermiştir. Sayın Başbakan'a bu cümlesini düzeltmesini öneriyorum, Uzlaşma Komisyonuna saygı göstersin.''