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Politika

HAMZAÇEBİ: SOMUT ÇÖZÜMLER ÇIKACAK TBMM (A.A)

11 Temmuz 2011 20:35

-HAMZAÇEBİ: SOMUT ÇÖZÜMLER ÇIKACAK TBMM (A.A) - 11.07.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, AK Parti ile birlikte kamuoyuna duyurdukları metinden çok somut çözümler, öneriler çıkacağını söyledi. Hamzaçebi, gazetecilerin sorusu üzerine, kamuoyuna açıklanan metni hazırlarken zaman zaman güçlükler yaşadıklarını belirtti. Metinde yer alan maddelerle ilgili açıklamalarda bulunan Hamzaçebi, ''yol haritasını'' uzlaşma metninde netleştirmenin doğru olmadığını, bunun sürece zarar vereceğini kaydetti. Hamzaçebi, aceleci bir yol haritasını doğru bulmadıklarını, bunun TBMM'de kararlaştırılacağını, metinde sınırlayıcı bir ifade olmadığını söyledi. ''Tutuklu vekiller ne zaman parlamentoya gelir?'' sorusu üzerine Hamzaçebi, ''TBMM de bu hafta tatile girecek, dolayısıyla ekim ayına kadar parlamentonun konuyu ele alması mümkün değil. Bu metin Türkiye'de halkın iradesinin TBMM'ye yansıması konusunda bir iklim oluşturmayı amaçlıyor. Çözüm iklimi tüm toplumu kapsayacaktır. Metnin temel özelliği budur. Bu metinden çok somut çözümler, öneriler çıkacaktır'' dedi. Hamzaçebi, BDP'nin tutumuna ilişkin soru üzerine ise ''Kendilerine göre eylem yapıyorlar. En iyi kendileri değerlendirir ama onların da halkı temsilcileri olduğunu düşünerek TBMM'de olmaları gerekiyor'' diye konuştu.

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