T24 LogoT24 Logo
Politika

HAMZAÇEBİ: NİHAİ KARAR SONRAKİ GÖRÜŞMEDE TBMM (A.A)

11 Temmuz 2011 16:32

-HAMZAÇEBİ: NİHAİ KARAR SONRAKİ GÖRÜŞMEDE TBMM (A.A) - 11.07.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, AK Parti'li yöneticilerle yemin krizine ilişkin yaptıkları toplantıda ortaya çıkan metni taslak haliyle genel başkanlara sunacaklarını ve yeniden bir araya geleceklerini belirterek, bu görüşmede nihai kararın çıkacağını bildirdi. AK Parti ve CHP yöneticilerinin, Mecliste yaşanan ''yemin krizi'' konusundaki görüşmelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hamzaçebi, görüşmede bir metin oluşturulduğunu ve bunun genel başkanlara sunulacağını ifade etti. Yarım saat sonra yeniden bir araya geleceklerini bildiren Hamzaçebi, ''Çalıştığımız metni, taslak haliyle genel başkanlara sunacağız. Onun sonucuna göre yeniden bir araya geleceğiz. Sonraki görüşmede nihai karar çıkacak'' dedi. Karşılıklı görüşleri ifade ettiklerini ve bu görüşlerin bir taslak haline getirildiğini bildiren Hamzaçebi, ''O taslakta yer alan konular, genel başkanlarımız tarafından bir daha değerlendirilecek. Onun sonucunda bir kez daha mutlaka bir araya geleceğiz'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24