-HAMZAÇEBİ: NİHAİ KARAR SONRAKİ GÖRÜŞMEDE TBMM (A.A) - 11.07.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, AK Parti'li yöneticilerle yemin krizine ilişkin yaptıkları toplantıda ortaya çıkan metni taslak haliyle genel başkanlara sunacaklarını ve yeniden bir araya geleceklerini belirterek, bu görüşmede nihai kararın çıkacağını bildirdi. AK Parti ve CHP yöneticilerinin, Mecliste yaşanan ''yemin krizi'' konusundaki görüşmelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hamzaçebi, görüşmede bir metin oluşturulduğunu ve bunun genel başkanlara sunulacağını ifade etti. Yarım saat sonra yeniden bir araya geleceklerini bildiren Hamzaçebi, ''Çalıştığımız metni, taslak haliyle genel başkanlara sunacağız. Onun sonucuna göre yeniden bir araya geleceğiz. Sonraki görüşmede nihai karar çıkacak'' dedi. Karşılıklı görüşleri ifade ettiklerini ve bu görüşlerin bir taslak haline getirildiğini bildiren Hamzaçebi, ''O taslakta yer alan konular, genel başkanlarımız tarafından bir daha değerlendirilecek. Onun sonucunda bir kez daha mutlaka bir araya geleceğiz'' diye konuştu.