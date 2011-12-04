Hamzaçebi: Bedelliyi mahkemeye götürmeyeceğiz

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘bedelli yasasını’ incelediklerini belirtirken, Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “Kesinlikle iptal başvurusu yapmak için hazırlığımız yok” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasaya aykırılık tespiti durumunda Bedelli Askerlik yasasını Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini belirtirken, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “Kesinlikle iptal başvurusu yapmak için bir hazırlığımız yok” diye konuştu.



CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, bedelli askerlikle ilgili yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmayı düşündüklerini ve incelediklerini belirterek, “Kesin bir şey söyleyemem. Burada eşitlik ilkesini ağır bir ihlal var” demişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, “Daha o konuda bir karar vermiş değiliz. Rıza Bey açıkladı. O konuyu hukukçu arkadaşlarımız inceliyorlar. Anayasaya aykırılık görülürse tabii ki Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz doğal olarak...” diye konuşmuştu. Hamzaçebi ise dün Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, farklı görüş dile getirdi.





Genel Başkan öyle demedi



“Bedelli askerlik konusundaki tutumuz, sürecin başından itibaren çok net şekilde bellidir” diyen Hamzaçebi, “Bu olanağı elde etmiş vatandaşlarımızın haklarını kaybettirecek, iptal edecek hiçbir girişimde bulunmayız. Kesinlikle iptal başvurusu yapmak için bir hazırlığımız yok. Pazartesi günkü MYK toplantısında konuyu değerlendireceğiz” görüşünü ortaya koydu. Hamzaçebi, Kılıçdaroğlu’nun sözleri konusunda ise “Eşitlik ilkesine aykırı bir durum olduğunu söyledi Kemal bey. Anayasa Mahkemesi’ne gidilecek imasında dahi bulunmadı” ifadesini kullandı.





