-Hamzaçebi: ''Arşivler Başbakan'ın elinde'' İSTANBUL (A.A) - 20.11.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Dersim konusunun tarihçilerin öncelikle incelemesi, değerlendirmesi, karar vermesi gereken bir konu olduğunu belirterek, ''Arşivler devletin elindedir. Sayın Başbakan'ın elindedir. Herhangi bir şey yapılması gerekiyorsa, yapabilir'' dedi. Hamzaçebi, partisinin Üsküdar İlçe Başkanlığında gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimindeki istifalara ilişkin bir soru üzerine Hamzaçebi, parti tüzüğüne göre il başkanı herhangi bir nedenle istifa ederse veya yönetim istifa nedeniyle düşerse, yerine atama yapıldığını belirterek, pazartesi günü merkez yönetim kurulu toplantısının olduğunu ve gereğinin yapılacağını söyledi. ''İstanbul'da il başkanlığı sorunu yok'' diyen Hamzaçebi, herhangi bir sorunun bulunmadığını ifade etti. Dersim olaylarına ilişkin çeşitli iddiaların olduğunun anımsatılması ve bu konudaki görüşünün sorulması üzerine de Hamzaçebi, bir milletvekilinin Dersim'de yaşanan olaylarla ilgili kişisel görüşünün basına yansıdığını dile getirerek, bunun sonrasında da bazı partililerin kamuoyuna bir bildiri yayımladığını hatırlattı. Hamzaçebi, ''Şunu kesinlikle ifade edeyim ki; bu yaşanan olaylardan hareketle, 'CHP içinde bir sorun varmış' gibi göstermeye çalışanlar yanılıyorlar. CHP içinde kesinlikle herhangi bir sorun yoktur'' dedi. Dersim olayları konusunda da Hamzaçebi, şu görüşleri dile getirdi: ''Dersim konusu tarihçilerin öncelikle incelemesi, değerlendirmesi, karar vermesi gereken bir konudur. Şimdi şu gayreti görüyorum; orada yaşanan bir isyan vardır, bu isyan sonrasında yaşanan acılar vardır. Ama buradan hareketle Cumhuriyeti ve Atatürk'ü mahkum etmeye çalışan bir anlayış var. Bu, yanlıştır. Ortalığa bunun için çıkanlar var. Arşivler devletin elindedir. Sayın Başbakan'ın elindedir. Herhangi bir şey yapılması gerekiyorsa, yapabilir. Ama benim Sayın Başbakan'a ve Hükümete buradan bir önerim var. Sayın Başbakan, bu arşivleri açmaktan söz ediyor. Sayın Başbakan, yakın tarihimizdeki bazı arşivleri açıp, onları kamuoyuyla paylaşsa çok iyi olur. Yakın tarihimizde kısa bir süre önce yaşadığımız 27 Nisan e-muhtırası var. Bir muhtıra bu. Siyasete müdahale eden bir Genelkurmay Başkanı var. Darbelerle uğraştığını söyleyen, darbe düşüncelerini, darbe oluşumlarını, darbe teşebbüslerini yargıya intikal ettirdiğini söyleyen hükümet ve Sayın Başbakan, darbenin teşebbüsü değil, düşüncesi değil, günlüğü değil, darbenin kendisi olan 27 Nisan e-muhtırası ile hesaplaşamıyor. Bunun sonuçları ile tam bir ittifak halinde. O zamanın Genelkurmay Başkanı ile Dolmabahçe'de yapmış olduğu bir görüşme var. Bunun tutanaklarını açıklasın.'' Akif Hamzaçebi, 1990'lı yıllarda faili meçhullerin yaşandığını, bunların araştırılması için Meclis'te komisyon kurulmasını istediklerini ve bunun engellendiğini ifade etti. Dersim olayları konusunda bir araştırma komisyonu kurulması yönündeki teklifin bulunduğunun hatırlatılması üzerine de Hamzaçebi, parlamento çoğunluğunun hükümetin elinde olduğunu, isterlerse böyle bir kararı verebileceklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Dersim ile ilgili özel arşivi olup olmadığı konusundaki bir soru üzerine de Hamzaçebi, Kılıçdaroğlu'nun özel arşivi olup olmadığını bilmediğini kaydetti. Hamzaçebi, bedelli askerlik konusuna da değinerek, 16 Mart'ta bedelli askerlik projesini kamuoyuyla paylaştıklarını, bu konuda TBMM Başkanlığına bir teklif sunduklarını ve bir gün sonra da Başbakan Erdoğan'ın bir açıklama yaptığını dile getirdi.