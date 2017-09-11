Hamzabeyli Sınır Kapısı'na 240 araçlık TIR parkı

Jale AVYÜZEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'den Bulgaristan\'a açılan ve sürekli uzun TIR kuyruklarıyla gündeme gelen Hamzabeyli Sınır Kapısı\'na Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından 240 araçlık TIR parkı yapıldı. ETSO Park adı verilen alanın 40 dönüm üzerine kurulduğunu ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, \"TIR kuyrukları tamamen bitecek diyemeyiz ama kuyruklarda önemli azalma olacak\" dedi.

Edirne\'de Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nın ardından TIR kuyruklarıyla gündeme gelen Hamzabeyli gümrüğüne de TIR parkı yapıldı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaklaşık 1 yılda 6 milyon liraya mal edilen TIR parkı 40 dönüm üzerine ve 240 araç kapasiteli olarak inşa edildi. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, ETSO Park adı verilen TIR parkının ruhsat aşamasına geldiğini ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi\'nin katıldığı törenle hizmete alınacağını söyledi.

TIR parkının sürücülerin tüm ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde tamamlandığını anlatan ETSO Başkanı Zıpkınkurt, \"240 araç kapasiteli bir park. İçerisinde lokanta, kafeterya, berber, döviz bürosu, berber, kütüphane gibi sosyal ihtiyaçların karşılanacağı alanlarımız var. Yine TIR şoförlerinin insani ihtiyaçlarını karşılayacağı tuvalet ve banyolar var. Park içerisinde mescitte var\" dedi.

\'KUYRUKLARA ÇÖZÜM DEĞİL AMA AZALTIR\'

Bulgaristan\'a çıkış yapmak için TIR\'ların oluşturduğu kuyruklara kesin çözüm olmayacağını kaydeden Zıpkınkurt, şunları söyledi:

\"TIR şoförleri için ciddi anlamda bir katkı sağlayacak. Öncelikle insani ihtiyaçlarını karşılama olanağını bulacaklar. Yine nakliyesini yaptıkları ürünlerle ilgili gerekli internet işlerini buradan yapabilecekler. En önemlisi de TIR\'ların kullanma süreleriyle ilgili problemleri çözülecek. TIR kuyrukları tamamen bitecek diyemeyiz. Çünkü kuyruklar Bulgaristan\'ın çalışmasıyla alakalı. Ama kuyruklarda önemli azalma olacaktır.\"

TIR parkının açılmasına sevindiklerini kaydeden TIR sürücülerinden Mustafa Bekler, kaçakların kendilerinden habersiz dorselerine gizlendiğini ve yasa dışı olarak yurt dışına kaçmaya çalıştıklarını söyledi. TIR parkının bu anlamda güvenliği sağlayacağını ifade eden Bekler, \"Kuyrukların azalmasını bekliyoruz. Mülteci sorunundan kurtuluruz. Araçlarımız güvenli bir şekilde parkta bekleyeceği için rahatça uyuyup dinlenebiliriz\" diye konuştu.

10 GÜNDE 4 BİN 444 TIR İŞLEM GÖRDÜ

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'ndan son 10 günde 2 bin 582 araç giriş yaparken, bin 862 aracın ise çıkış işlemi yapıldı. Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda yoğun olduğu dönemlerde TIR kuyruğu 15 kilometrelere kadar çıkıyor.



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