-Hamzabeyli Sınır Kapısı tır trafiğine açıldı EDİRNE (A.A) - 08.02.2012 - Hamzabeyli Sınır Kapısı tır trafiğine açıldı Bulgaristan'ın dün ağır kış şartlarını gerekçe göstererek Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 10 tonun üzerinde araç kabul etmediğini bildirmesi üzerine Türk tarafında tır kuyruğu oluşmuştu. Tırların kaza yapma ve kayma ihtimali olduğunu belirterek Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan tır geçişi kabul etmeyen Bulgaristan'ın 24 saat sonra bu kararından vazgeçerek tır geçişlerine izin verdiğini duyurması üzerine kontak kapatan tırcılar yeniden yollarına devam etmeye başladı. Yaklaşık 5 kilometre tır kuyruğu oluşturan tır sürücüleri bekleyişlerinin ardından, yüklerini boşaltmak üzere sınırdan geçiş yapmaya başladı.