Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank'a atanmasını eleştirdi; önce görevden alındı, şimdi de AKP'den ihraç edildi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank'ın yönetim kuruluna atanmasını eleştirmesinin ardından geçen aylarda görevden alınan Kızılay Muğla Şube Başkanı ve AKP üyesi Yusuf Kayacık, AKP'den ihraç edildi.

Kayacık, partiden ihraç edildiğini duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ''Evet; an itibariyle 8 yıldan bu yana üyesi olmaktan gurur duyduğum partimden, il başkanının akıl almaz hırsı ve egosu nedeni ile haksız ve hukuksuz bir şekilde #ihraç edilmiş bulunuyorum. #HakkınızıHelalEdin''

Yusuf Kavacık'ın geçen haziran ayında yaptığı paylaşımda ise şu ifadeler yer almıştı:

''#HamzaYerlikayaMilli sporcu, eski Güreş Federasyonu Başkanı ve eski Milletvekili... Önce; Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan Yerlikaya, ardından, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevine getiriliyor... Buraya kadarına eyvallah... Ammaaaa... Aynı Yerlikaya, hiçbir yeterliliği, uzmanlığı ya da deneyimi olmadığı halde, önceki gün Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine de atanıyor ya, işte buna eyvallah diyemiyorum... İnsanlar, ekonomik krizde esnafı ile işçisi ile emeklisi ile kıt kanaat geçinirken, birine böylesine kaymaklı atamalar yapılması, üstelik ülke şartlarına göre çok yüksek ücretli 3-4 makamdan aynı anda maaş alması kabul edilemez... Ak Parti'li bir vatandaş olarak kınıyorum, hiçbir izahı olmayan ve vicdanları yaralayan bu atamanın derhal durdurulmasını diliyorum.”