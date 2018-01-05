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Spor

Hamza Hamzaoğlu'nun 8'inci takımı Antalyaspor 

İSTANBUL,(DHA) Süper Lig'de sezona yıldız isimleri transferler yaparak başlayan ancak önce Rıza Çalımbay, sonra ise Leonardo Nascimento'yu görevden alan Antalyaspor, sezona 3'üncü teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile devam etme kararı aldı

05 Ocak 2018 14:06

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'de sezona yıldız isimleri transferler yaparak başlayan ancak önce Rıza Çalımbay, sonra ise Leonardo Nascimento\'yu görevden alan Antalyaspor, sezona 3\'üncü teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile devam etme kararı aldı. 
Antalyaspor\'da Rıza Çalımbay, Süper Lig\'in 5\'inci haftasında 2-0\'lık Kayserispor mağlubiyetiyle görevden ayrıldı ve yerine Brezilyalı teknik direktör Leonardo\'da istenileni veremedi. Brezilyalı teknik adam 8 maçta 5 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak takımdan ayrıldı. Süper Lig\'in 2\'nci devresine Hamza Hamzaoğlu ile başlayacak olan Antalyaspor, düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. 
Teknik direktörlüğe Evkur Yeni Malatyaspor ile başlayan Hamzaoğlu, Eyüpspor, Denizlispor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Galatasaray ve son olarak Bursaspor\'u çalıştırdı. Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray ile 2015 yılında Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak en başarılı sezonunu geçirdi. 

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