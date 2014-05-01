Hamza Hamzaoğlu istifa etti, Milli Takım'ı seçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu milli takımı seçti. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan basın açıklaması ile Akhisar Beleidyespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu 3 yıllık birlikteliği milli takım için sonlandırmak zorunda kaldıklarının altını çizdi.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ile son kez görüştüklerini belirterek, “Hocamız bana Akhisar Belediyespor ya da Milli Takımı seçmemi istedi. Bende bu zor seçimde Milli Takımı seçtim ve yeni sezonda hiçbir takım ile anlaşmadan milli takımda devam etmek istiyorum” dedi.

Hamzaoğlu, herkesin kandilini kutlayarak başladığı konuşmasında, “Bundan 3 yıl önce, yine böyle hep beraber toplandık ve Akhisarspor için beraber bir şeyler yapmaya karar verdik. Şükürler olsun ki, bugün 3 yıl sonra ve her başlangıcın mutlaka bir sonu oluyor. Yine beraberce karar verip, bu sezon sonu itibari ile Akhisarspor’dan ayrılacağımızı bildirmek için bir araya geldik” diye konuştu.



'Hep mutlu günlerimiz oldu'



“Ben öncelikle bu 3 yıl süre zarfında bizlere desteklerini esirgemeyen Akhisar halkına teşekkür ediyorum” diyen Hamza Hamzaoğlu, “Bu ayrılığı kesinlikle bir gönül bağı kopması gibi kimse düşünmesin. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi bir milli takım süreci yaşandı. Dolayısıyla bu sezon sonu itibari ile eğer kısmet olursa oradaki görevimi devam ettirmeyi düşünüyorum. Şükürler olsun ki böyle bir ayrılık yaşıyoruz, yani 3 yıl boyunca Allah bize hep başarılar nasip etti ve başarılar gösterdi. Hep mutlu günlerimiz oldu, yani bütün ayrılıklar inşallah hep böyle olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Hamzaoğlu, “Tabiki Akhisarspor’un bundan sonra çok daha iyi bir şekilde yoluna devam etmesi için, hepimiz yine elimizden geleni yapacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu kararı da şimdiden açıklamamızın sebebi, ben yönetim kurulu arkadaşlarımıza da ilettim belki sezon bitmeden yeni bir hoca ile anlaşabilirler. Hiç olmazsa takımı son üç haftada görme imkanı bulabilir, antrenmanlarımızı seyretme imkanı bulabilir. Yine bu kulübümüzün geleceği için iyi bir şey olduğunu düşündük” açıklamalarında bulundu.

Herkese teşekkür eden Hamza Hamzaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Sizlere de teşekkür ediyorum, geldiniz, iyi günümüzde, kötü günümüzde hep destek oldunuz. Ama gün geldi ve çattı. İnşallah bundan sonra hem Akhisarspor Süper Lig’de, stat da bitmek üzere yeni stadımız inşallah daha güzel günler görecektir. Başta Salih Hızlı Başkanımız olmak üzere Hüseyin Eryüksel başkanımıza ve bütün yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

2010-2011 sezonunda PTT 1. Lig'de Akhisar Belediyespor'da göreve gelen Hamzaoğlu, ilk yılında ligde kalmayı başardığı Ege temsilcisini bir sonraki sezon Süper Lig'e taşıdı. Geçen yıl Süper Lig'de kalmayı başaran Akhisar Belediyespor, bu sezon son 3 haftaya 10. sırada girdi.