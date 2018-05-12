Hamza Hamzaoğlu: "Hala bir maçımız var"

\"Rakibimiz bunu başardı. Bizden daha az pozisyona girerek başardı\"

Süleyman EKİN/ANTALYA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Medipol Başakşehir, Antalyaspor\'u 2-0 yendi. Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, amaçlarının en az 1 puan almak olduğunu belirterek, \"Buradan alamadığımız puan ya da puanları oradan almak zorundayız. Belki de yarından sonra buna gerek kalmayacak ama matematiksel olarak sonuçta hala bir maçımız daha var. En iyi şekilde ona hazırlanacağız\" dedi.

\"RAKİBİMİZ BİZDEN DAHA AZ POZİSYONA GİREREK BAŞARDI\"

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maç sonrasında basın toplantısında karşılamayı değerlendirdi. Kendi sahalarında bu sezonun son maçını oynadıkları belirten Hamza Hamzaoğlu, ihtiyaçları olan 1 puanı almayı başaramadıklarını söyledi. İyi bir rakibe karşı oynadıklarına vurgu yapan Hamza Hamzaaoğlu, \"Aslında oyuncularımız rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini, düşündüğümüz, konuştuğumuz oyun planımızı uygulamaya çalıştılar, iyi de uyguladılar. Ama sadece sonuçlandırmada biz başarısızdık. Rakibimiz bunu başardı. Bizden daha az pozisyona girerek başardı. Maçı 2-0 kaybettik. Başakşehir\'i kutluyorum. Oyuncularımı iyi niyetli, pozitif oyunlarından dolayı tebrik ediyorum\" diye konuştu.

Önlerinde bir maç daha olduğunu hatırlatan Hamza Hamzaoğlu, \"Buradan alamadığımız puan ya da puanları oradan almak zorundayız. Belki de yarından sonra buna gerek kalmayacak ama matematiksel olarak sonuçta hala bir maçımız daha var. En iyi şekilde ona hazırlanacağız\" şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin yönetimin \'İzmir Marşı\' açıklamasının ardından taraftarın bugünkü maçtaki protestosunu hatırlatması üzerine Hamza Hamzaoğlu şunları söyledi: “Bugün topyekün, hep birlikte bu maçı kazanmak için burada olabilirdik. Bu hoş bir şey olmadı ama maalesef talihsizlikler yaşandı. Ben taraftarlarımızı yine Antalyaspor çatısı altında bir arada toplanıp, tekrar Antalyaspor\'u en iyi şekilde destekleyeceğine inanıyorum.\"

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