Hamza Hamzaoğlu: "Gücümüz eksik kaldı"

\"Hakem hata yapmış olabilir\"

Ali DANAŞ - Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig 30\'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe kendi sahasında Antalyaspor\'u 4-1 yendi. Mücadelenin ardından karşılaşmanın oynandığı Ülker Stadyumu\'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe\'yi tebrik ederek, \"Hak ettikleri bir galibiyet aldılar ve iyi oynadılar. Maça iyi başlamadık. 2-1 olunca biraz umutlandık. 2-0\'dan sonra topu biraz yere indirmeyi başardık ama maçın geri kalanında Fenerbahçe\'nin üstünlüğünü kabul ettik. Biraz da gücümüz eksik kaldı. Hafta içinde oyuncular biraz tempolu ve coşkulu çalıştı, herhalde yorgunluk olarak yansıdı bu. Bir an önce toparlanıp Trabzonspor maçına hazırlanacağız. İnşallah burada alamadığımız puan ya da puanları o maçta alacağız\" ifadelerini kullandı.

\"HAKEM HATA YAPMIŞ OLABİLİR\"

Fenerbahçe\'nin ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golü ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Hamzaoğlu, \"Fenerbahçe\'nin gol pozisyonunu izlemedim, bu yüzden yorum yapamayacağım. Ama duyduğum kadarıyla bir şey yok gibi. Hakem hata yapmış olabilir. Alt sıralarda birçok takım iç içe oldu. Bu sene ligin hem yukarısı hem de aşağısı oldukça karışık. Ama sorun yok, moral bozmadan önümüzdeki haftaya hazırlanacağız diyerek basın toplantısını noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hamza Hamzaoğlu\'nun açıklamaları