Hamza Hamzaoğlu: "Gelecek planlamasını doğru yapmalıyız"

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalya\'da göreve devam etmek istediğini belirterek, \"Gelecek planlamasını doğru yapmalıyız. Hedeflerimizi doğru belirleyip doğru bir şekilde başlamalıyız. Yönetimimizle önümüzdeki günlerde oturup bir an önce kararları almamız gerekiyor\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü haftasında Antalyaspor, cuma günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Atilla Konuk Tesisleri\'ndeki antrenmana Salih, Zeki Deniz ve Sakıb sakatlıkları nedeniyle katılmadı. Antrenmanı, Antalyaspor\'un il birinciliği kazanan Minik Kız Voleybol Takımı sporcuları da izledi. Minik sporcular teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kırmızı beyazlılar top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise Hamza Hamzaoğlu, futbolcularına taktik çalıştırdı.

\"FUTBOLUN TADINI ÇIKARACAĞIMIZ BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ\"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hamzaoğlu, Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor\'un kritik bir dönemin ardından ligde kaldığını anlattı. Göreve geldikten sonra fikstüre baktığında ligde kalma endişesinin son maça kalmamasını dilediğini aktaran Hamzaoğlu, \"İki takım için ligi bitirmenin, kümede kalmanın keyfini çıkaracağız, oynamayan futbolcularımızın süre alacağı, futbolun tadını çıkaracağımız bir maç oynayacağız. Futbol adına güzel şeyler sunup, iyi bir şekilde ligi tamamlamak istiyoruz\" dedi.

\"GÖREVE DEVAM ETMEK İSTİYORUM\"

Antalyaspor\'da göreve devam etmek istediğini aktaran Hamzaoğlu, \"Oturup konuşacağız. Gerçekten tesisler, Antalya, her anlamda bizim için çok iyi. Futbolcularımızın hepsiyle gurur duyuyoruz. Çok seviyoruz. Gelecek planlamasını doğru yapmalıyız. Hedeflerimizi doğru belirleyip doğru bir şekilde başlamalıyız. Yönetimimizle önümüzdeki günlerde oturup bir an önce kararları almamız gerekiyor. Bir değerlendirme yapıp gerekli şeyleri size duyururuz\" diye konuştu.

İhtiyaç duyulan mevkilere transfer yapacaklarını dile getiren Hamzaoğlu, sözleşmesi sona eren futbolcularla görüşüldüğünü, yönetimin son noktayı koyacağını söyledi.

