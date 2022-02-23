Hamza Hamzaoğlu, 10 yıl sonra 1. Lig'e geri döndü

Son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu. Hamzaoğlu 10 yıl sonra yeniden 1. Lig'de mücadele edecek.

Çaykur Rizespor ile yolları ayrılan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yeni durağı belli oldu.

52 yaşındaki deneyimli teknik adam, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medyadan Hamza Hamzaoğlu ile birlikte fotoğrafını paylaştı.

Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan ile yollar ayrılmıştı. İstanbul ekibi 24 haftada topladığı 42 puanla ligde 6. sırada yer alıyor.

10 yıl sonra yeniden 1. Lig'de

Hamza Hamzaoğlu 10 yıl sonra yeniden 1. Lig'de çalışacak.

Hamzaoğlu son olarak 2011-12 sezonunda Akhisarspor ile 1. Lig'de mücadele etmiş ve o sezon Süper Lig'e yükselmişlerdi.

2009-10 sezonunda ise Eyüpspor 2. Lig'de mücadele ederken Hamzaoğlu bir sezon İstanbul ekibinde görev yapmıştı.