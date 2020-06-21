"Hamza'dan şikâyetçi olan vatan sevgisini sorgulasın" diyen AKP'li Dağlı: Sözlerim çarpıtıldı

AKP Adana Milletvekili Tamer Dağlı, eski güreşçi ve Cumhurbaşkanı danışmanı Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanmasına ilişkin gelen eleştirilere verdiği "Hamza'dan şikâyetçi olan vatan sevgisini sorgulasın" yanıtının çarpıtıldığını savundu.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuşan Dağlı, kendisinin “Hamza Yerlikaya’nın atanmasını eleştiren vatan hainidir” diye bir sözünün olmadığını, yaptığı konuşmada atamayla ilgili teknik izahlara yer verdiğini söyledi.

Dağlı, “Hamza’nın şampiyonluklarından, bayrağımızı dalgalandırmasından söz ederken HDP sıralarından gelen itirazlar üzerine ‘Hamza’dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım’ dedim. Orada kastettiğim Hamza Yerlikaya’nın atanması değil, Hamza Yerlikaya’nın başarılarıydı. Konu çarpıtıldı". ifadesini kullandı.