Hamsilere nüfus sayımı!



T24 - ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına başlattığı proje kapsamında akustik izleme cihazlarıyla donattığı bilim gemisiyle hamsi stoğunu belirlemek üzere Karadeniz seferine çıktı.









ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Cemal Gücü enstitünün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına yeni başlattığı ''Ulusal Balıkçılık Veri Toplama programı için Karadeniz'de Hamsi Stoklarının Akustik Yöntem ile Belirlenmesi ve Sürekli İzleme Modelinin Oluşturulması'' başlıklı projeyi anlattı.



Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, çalışmanın TÜBİTAK-KAMAG projesi kapsamında desteklendiğini ifade eden Gücü, enstitünün araştırma gemisi olan RV Bilim-2'nin proje çalışmalarında kullanılacak yeni akustik sistemlerin montajı için, İstanbul Tuzla Tersanesi'nde bir hafta önce havuza alındığını bildirdi.



Tersane çalışmasının tamamlanmasıyla geminin ilk deniz çalışmasını gerçekleştirmek üzere İstanbul'dan hareket ederek Karadeniz'e açıldığını bildiren Gücü, ''Romanya ve Bulgaristan'ın AB'ye katılmasıyla Karadeniz'de AB ülkeleri ve Türkiye arasında balık stoklarının paylaşımı konusu gündeme geldi. Bu projeyle balık stokları konusunda Türkiye'nin elini kuvvetlendirecek bilimsel çalışmaları başlatıyoruz'' dedi.







Rota ne olacak?





Gücü, bilim gemileri ile İğneada'dan Hopa'ya kadar Türkiye'nin kıta sahanlığı içindeki tüm Karadeniz sahilini gemiye takılan yeni akustik cihazlarla tarayacaklarını ve burada ne kadar hamsi stoğunun bulunduğunu hesaplayacaklarını açıkladı. Gücü, dün başlayan ilk seferlerinin bir ay süreceğini bildirdi.



Seferlerini hamsinin Güney Karadeniz'de kışlama yoğunluğuna göre belirlediklerini, ikinci seferlerini ocak-şubat ayları arasında yapacaklarını dile getiren Gücü, iki seferde de belirlenen hatlar boyunca tüm Güney Karadeniz kıta sahanlığının taranacağını söyledi.



Gücü, bilim gemisinin rotasına ilişkin de şu bilgiyi verdi: Gemi İstanbul Boğazı'ndan başlayarak kıyıya dik hatlar boyunca doğuya doğru ilerleyecek; ayrıca kıta sahanlığı dışındaki olası hamsi kümelerini görmek amacıyla batı (Sakarya açıkları), orta (Kızılırmak, Yeşilırmak açıkları) ve doğu (Batum döngüsü) Karadeniz'de seçilmiş her biri 100 millik uzun hatlarda da akustik gözlemler yapacak. Bu çalışmanın tamamlanmasının peşi sıra Hopa'dan başlayarak yine kıyıya dik hatları izleyerek İğneada'ya kadar çalışmasını sürdürecek.







Balıkçılık düzenlemeleri yapılacak





Hamsinin Türkiye kıyısındaki kışlama süresi dikkate alınarak çalışmanın 30 günde tamamlanması planlanmadığını söyleyen Gücü: Sefer süresince hat başı, hat sonu ve ortasında derinliğe bağlı yaklaşık 300 CTD (elektrik geçirgenliği, sıcaklık, derinlik) ölçümü ve ayrıca günde 3 kez yapılacak, ayrıca her biri 10-30 dakika arasında sürecek olan, yaklaşık 90 gündüz ortasu trol örneklemesi yapılması planlanıyor



Doç. Dr. Gücü, araştırmalarının sonunda elde ettikleri hamsi stoğu ile diğer verileri bakanlığa ileteceklerini ve bu verilere göre, bu stoktan ne kadar, ne zaman ve nerede avlanması gerektiği gibi balıkçılık düzenlemelerinin yapılacağını ifade etti.







