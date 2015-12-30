T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hamsiler Rusya'ya kaçtı, fiyatlar ikiye katlandı

Karadeniz'deki hamsilerin Rusya'ya yönelmesi sebebiyle balık fiyatları yükseldi

30 Aralık 2015 19:58

Hamsi kolonilerinin Karadeniz sahilinden Rusya taraflarına yönelmesi üzerine hamsinin kilogram fiyatı 10 liranın üstüne çıktı.

İHA'nın haberine göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılık yapan Erkan Yılmaz, son dönemde balık fiyatlarında ciddi artışlar görüldüğünü söyledi.Özellikle hamsinin kilogram fiyatının kısa süre öncesine kadar 5  lira olduğunu belirten Yılmaz  "Hamsi Rusya'ya kaçtı, denizlerimiz biraz sıcak, soğuk denizleri sever. Bu yüzden fiyatları yükseldi. Yaklaşık 1 ay önce bolluk yaşandığı günlerde hamsinin fiyatı 5 TL'ye kadar düşmüştü şu anda ise hamsi oldukça azaldı" diye konuştu.

"Vatandaşın fiyatın yüksek olmasından şikayetçi tezgaha gelip fiyatı soran almadan gidiyor" diyen Yılmaz, geçmiş dönemlerde Nisan ayına kadar hamsi satıldığını hatırlatarak, "Yılbaşı gelmeden hamsi bitti. Tezgahlarda Balık  fiyatları yükselince aldığımız balığı haliyle satamıyoruz, diyelim ki bir aile 2 kilo hamsi alsa 20 TL ödemek mecburiyetinde kalıyor " diye konuştu

ETİKETLER

hamsibalık fiyatlarırusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24