Hamsiler Rusya'ya kaçtı, fiyatlar ikiye katlandı

Hamsi kolonilerinin Karadeniz sahilinden Rusya taraflarına yönelmesi üzerine hamsinin kilogram fiyatı 10 liranın üstüne çıktı.

İHA'nın haberine göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılık yapan Erkan Yılmaz, son dönemde balık fiyatlarında ciddi artışlar görüldüğünü söyledi.Özellikle hamsinin kilogram fiyatının kısa süre öncesine kadar 5 lira olduğunu belirten Yılmaz "Hamsi Rusya'ya kaçtı, denizlerimiz biraz sıcak, soğuk denizleri sever. Bu yüzden fiyatları yükseldi. Yaklaşık 1 ay önce bolluk yaşandığı günlerde hamsinin fiyatı 5 TL'ye kadar düşmüştü şu anda ise hamsi oldukça azaldı" diye konuştu.

"Vatandaşın fiyatın yüksek olmasından şikayetçi tezgaha gelip fiyatı soran almadan gidiyor" diyen Yılmaz, geçmiş dönemlerde Nisan ayına kadar hamsi satıldığını hatırlatarak, "Yılbaşı gelmeden hamsi bitti. Tezgahlarda Balık fiyatları yükselince aldığımız balığı haliyle satamıyoruz, diyelim ki bir aile 2 kilo hamsi alsa 20 TL ödemek mecburiyetinde kalıyor " diye konuştu