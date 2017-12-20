Hamsiköy sütlacına 'Coğrafi İşaret' tescili

MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Maçka ilçesi Hamsiköy yöresinde üretilen ‘Hamsiköy sütlacı’ Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenerek coğrafi işaret belgesini aldı.

Hamsiköy yöresinde üretilen ünlü Hamsiköy sütlacı, Maçka Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından başlatılan girişimler sonucunda 1 Aralık 2017 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından korunmak üzere tescil edildi ve \'Hamsiköy sütlacı\' ismiyle Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almaya hak kazandı. Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’nin teslimi için de ilçede tören düzenlendi. Törene, Maçka Kaymakamı Orhan Aktürk, Belediye Başkanı Koray Koçhan, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanvekili Mustafa Özcelep, Trabzon Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Şafak, Trabzon Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, diğer protokol üyeleri, üreticiler ve muhtarlar katıldı.

Hamsiköy sütlacının özellikleri ve üretim aşamalarının anlatıldığı sunumun ardından törenin açılış konuşmasını yapan Maçka Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Konak, Hamsiköy sütlacını koruma altına almak için yaptıkları çalışmalarda kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

KIZILTEPE: DEDENİZİN YEDİĞİ ÜRÜNLE TORUNUNUZUN YEDİĞİ ÜRÜN AYNI OLMALI

Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’nin alınmasının ardından Hamsiköy Sütlacı adıyla herkesin istediği şekilde üretim yapamayacağını belirterek, ““Bu yörenin ürünlerinden ve üretim şekillerine göre üretimi yapılmalı ki, bu isimle satılabilsin. Coğrafi İşaretler bizim milli değerlerimiz. Bunları korumadığımız takdirde, dedenizin yediği ürünle torununuzun yediği ürün aynı olmadığı zaman biz o ürünü ülke olarak kaybetmiş oluyoruz. Bu korumanın yolu da denetimden geçiyor. Artık tescil belgesinde belirtilen standartlarda denetimler yapılacak. Üretimde belirlenen kurallara uymayanlara yönelik kanuni işlem yapılabilecek. Coğrafi işaret ülkemiz açısından oldukça önemli bir konu. Ülkelerin gelişmesi sıradan ürünlerle gerçekleşmiyor. Siz artık ne kadar katma değeri yüksek, benzerlerinden pahalı ürün üretip satabiliyorsanız ülke olarak gelişebiliyorsunuz. Gelirimizi artırmamız için katma değeri yüksek teknolojik ürünler üretmemiz, Ar-Ge faaliyetlerini artırmamız, çok sayıda patentimizin, markamızın olması lazım. Bizim bu konuda eğitime, patente, markaya, tasarıma önem vermemiz gerekiyor. Bilinirliğini artırmamız, kalitemizi standart hale getirmemiz lazım ki insanlar gelsinler sütlacı Hamsiköy’de yesinler. Bu ürüne sahip çıkmak artık devlet yetkililerinin, üreticilerin ve tüketicilerin görevidir” dedi.

BAŞKAN KOÇHAN: SIKI DENETİM YAPACAĞIZ

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Hamsiköy sütlacını korumak için artık sıkı denetimler yapacaklarını ifade ederek, “Dedelerimizin yediği sütlaçtaki lezzeti çocuklarımıza, torunlarımıza bırakabilmek için denetimlere önem vereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Trabzon ve Maçka turizm adına önemli bir değer daha kazandı” diye konuştu.

KAYMAKAM AKTÜRK: ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Maçka Kaymakamı Orhan Aktürk, Hamsiköy sütlacının Coğrafi İşaret olarak tescil edilmesinin başlangıç olduğunu vurgulayarak, “Artık bilinirliği artırmalı, markalaşma sürecini hızlandırmalıyız. Hamsiköy sütlacı Trabzon’un lezzet turizmi rotasına önemli bir katkı sağlayacak” diye konuştu.

COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından Hamsiköy Sütlacı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe tarafından Maçka Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüsayin Konak, Maçka Kaymakamı Orhan Aktürk ve Belediye Başkanı Koray Koçhan’a teslim edildi. Tören, sütlaç ikramıyla sona erdi.

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