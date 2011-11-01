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Yaşam

Hamsi yüz güldürüyor SAMSUN (A.A)

01 Kasım 2011 13:02

-Hamsi yüz güldürüyor SAMSUN (A.A) - 01.11.2011 -  Karadeniz'de bollaşan ve balıkçı tezgahlarında kilosu 2 liraya kadar gerileyen hamsi, et ve balık fiyatlarının yüksekliğinden şikayet eden vatandaşın yüzünü güldürüyor.  Karadenizlinin rüyasında görse bile ''hayra'' yorduğu, adına şiirler, hikayeler, türküler, fıkralar yazdığı, ekmeğine katık edip, pilavından, tatlısına kadar sofrasında yer verdiği hamsi, tezgahlardaki yerini aldı. Kilosu 25 lirayı bulan et fiyatları, 10 lirayı aşan balık fiyatlarıyla hamsiyi umutla bekleyen vatandaşların, hamsinin tezgahlardaki yerini almasıyla yüzleri gülmeye başladı. Cumhuriyet Caddesi'nde balıkçılık yapan Bayram Bütüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin bu sene çok bol olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: ''Vatandaşlar hamsinin çıkmasını dört gözle bekliyordu. Hamsi, et ve diğer balık fiyatlarını yüksek bulan vatandaşların ve balıkçıların yüzünü güldürdü. Bu sene çok bereketli başladı, hamsi bol olacak. Hamsi 3 yıldan beri geçen yıllara göre 1 ay erken bollaştı, çok iyi gidiyor. Vatandaşlardan büyük rağbet var. Hamsi bizim de vatandaşın da yüzünü güldürüyor. Gidişattan çok memnunuz. Havaların soğumasıyla daha da iyi olacağını düşünüyoruz.''

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