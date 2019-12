-HAMSİ YERİNE, ÇAÇA UMUT OLDU SAMSUN (A.A) - 31.12.2010 - Hamside umduğunu bulamayan balıkçılar, balık yemi fabrikalarına satmak üzere çaça avlıyor. Gün doğumu ile ağları denize atan balıkçılar, geç saatlere kadar ağların çaça ile dolmasını bekliyor. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, soğuk suları seven hamsinin kıyılardan uzaklaşmasına neden olurken, ağları boş kalan balıkçılar, çaça ile geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Ekmeğini denizden çıkaran, gün doğumu ile ağları denize atan balıkçılar, geç saatlere kadar ağların çaça ile dolmasını bekliyor. Karadeniz'de yaklaşık 15 yıldır trol balıkçılığı yaptığını belirten Zekeriya Keşkekçi, Karadeniz'de balık avcılığının her geçen gün zorlaştığını söyledi. Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Dereköy beldesindeki balıkçı barınağından her gün sabahın erken saatlerinde denize açıldıklarını belirten Keşkekçi, ''Bu yıl havalar sıcak gitti. Bu nedenle de hamsi bizi terk etti. Zaten belirli tarihler arasında avcılık yapıyoruz. Hamsi de olmayınca ekonomik olarak zorlanıyoruz. Ancak çaça balığı bizim umudumuz oldu. Çok sayıda balıkçı teknesi her sabah saat 03.00'te denize açılıyoruz. Akşam saat 21.00'e kadar denizde kalıyoruz. Yakaladığımız çaça balıklarını balık unu fabrikalarına satarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz'' dedi. Mayıs ayının 15'ine kadar çaça avcılığı yapabileceklerine işaret eden Keşkekçi, günlük 8 ile 10 ton arasında çaça avladıklarını, geçen yıl fiyatların çok düşük olduğunu ancak bu yıl çaçanın kilosunu 200 kuruştan yem fabrikalarına satabildiklerini vurguladı. Çocukluğundan beri balıkçı teknelerinde çalıştığını ve balıkçılığın baba mesleği olduğunu belirten Tuncay Karaman ise, hava şartlarının bu şekilde gitmesinden dolayı birçok balıkçının işsiz kalacağını ifade etti. Karadeniz'deki çaça sayesinde ekmek yediklerini belirten Karaman, ''Vatandaş, balıkçı tezgahlarında istediği balığı bulamıyor. Bu yıl hamsi bir göründü, mevsimi olduğu halde bizi terk etti. Karadeniz'de balık yakalamak artık güç hale geldi. Günün 18 saatini denizde balık peşinde geçiriyoruz. Ailemizi dahi göremiyoruz. Eğer çaça balığı da olmazsa tamamen işsiz kalacağız. Bütün umudumuz çaçaya bağlı'' diye konuştu.