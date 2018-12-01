Hamsi şenliğinde 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de geleneksel hamsi şenliğinde, 2 ton hamsi, 2 saat içerisinde tüketildi. Şenlikteki yarışmada, 1 dakikada içi hamsi dolu ekmeği yiyip bitiren Kastamonulu Fatih Gürleyen birinci oldu.

Rize Belediyesi tarafından bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen hamsi şenliğine katılım yoğun oldu. Sağanak yağışa rağmen sahildeki alanı dolduran vatandaşlar, öğle saatlerinde başlayan şenlikte, hamsi ikramının yapıldığı mangalların önünde kuyruk oluşturdu. Şenlikte 2 ton hamsi, 2 saat içerisinde tüketildi. Şenliğe katılanlar, tulum ve kemençe eşliğinde horon da oynayıp eğlendi. Rize Valisi Kemal Çeber ve Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, halka hamsi ikramında bulundu.

\'HERKESE HAMSİ İKRAM EDECEĞİZ\'

Belediye Başkanı Reşat Kasap, hamsinin Rize\'nin en önemli ürünlerinden biri olduğunu ifade ederek, \"Dördüncü kez bu faaliyeti organize ediyoruz. Yağmurlu bir hava olmasına rağmen güzel bir katılım oldu. Muhteşem bir atmosferde etkinliğimizi yapıyoruz. İl dışından da katılan misafirlerimiz var. İki ton hamsi hazırlandı, devamı da var. Katılan herkese hamsi ikram edeceğiz\" dedi.

\'ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON\'

Hamsi şenliğine ilk kez katılanlar da etkinlikten hayli memnun kaldıklarını belirterek, \"Yağmura rağmen hamsi yemeye geldik. Her yıl şenliklere katılıyoruz. Bu yıl yağmur yağdı fakat yine şenliğe geldik. İnsanlar bir araya gelip, eğlenip, yemek yiyorlar. Çok güzel bir organizasyon oluyor\" diye konuştu.

HAMSİ YEME YARIŞMASI YAPILDI

Öte yandan, şenlikte en hızlı hamsi yeme yarışması da düzenlendi. Yarışmaya katılan 10 yarışmacı, 1 dakikada içi hamsi dolu ekmeği bitirmeye çalıştı. Yarışmada, Kastamonulu Fatih Gürleyen birinci oldu. Gürleyen, 1 dakikada bir ekmek dolusu hamsiyi hiç nefes almadan yediğini söyledi. Yarışmada başarılı yarışmacıya çeyrek altın hediye edildi.



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