Hamsi kokusuna son!

Ordu Yağ Sanayi tarafından başta hamsi olmak üzere benzer ağır kokuları gideren sabun üretildiği bildirildi.



Ordu yağ Sanayi Fabrikası Genel Müdürü Sedat Murat Bayrak, düzenlediği tanıtım toplantısında, çeşitli temizlik ürünleri üretilen tesislerinde "seranut" markasıyla başta hamsi olmak üzere benzer ağır kokuları gideren bir sabun ürettiklerini söyledi.



"Üç aydır üzerinde çalıştığımız bu ürün ile artık hamsi kokusu tarihe karışacak" diyen Bayrak, yaptıkları çalışma ile dünyada ve Türkiye'de başka bir örneği olmayan bir ürün ortaya çıkardıklarını ifade etti.



Ürünün koku çıkarma özelliği konusunda iddialı olduklarını, sadece hamsi değil, benzer ağır kokuları da giderme özelliği bulunduğunu anlatan Bayrak, şunları kaydetti:

"Tabi elimizi gerektiği gibi yıkamak kaydı ile bu iddiamız geçerli. Ürünlerimizin ambalajını da özellikle kırmızı renkte seçtik ki, ayrı bir özelliği olduğu vurgulanabilsin. Bu kadar iddialı olduğumuz bu ürünümüzü ortaya koyarken içinde de bitki özlü, fındık özlü doğal birleşimler kullanıldı. Kesinlikle insan sağlığına bir zararı yok.

Hamsi kokusunu çıkarmakta iddialı olduğumuz için belki insanların aklına, ‘acaba başka bir birleşim mi kullanıldı’ gibi sorular gelebilir. Ancak kesinlikle doğal saf birleşimler kullanıldı."



Bayrak ürünün yarından itibaren öncelikle Fiskomar alışveriş merkezlerinde satışa sunulacağını ifade ederek, "Yarın itibarı ile satışa sunulacak ürünlerimiz ilk olarak Fiskomar alış veriş merkezlerindeki raflarda yerini alacak. Çok özel bir tanıtım fiyatı ile çıkacak. Diğer ürünlerimizden daha düşük bir fiyatla satışa sunulacak" dedi.



Bayrak, hem sıvı, hem de kapalı ambalaj el sabunu şeklinde piyasaya sürülen sabunların daha önceden Ordu'daki balıkçılar üzerinde test edilerek yüzde yüz başarı elde edildiğini de kaydetti.



Bu arada, söz konusu ürünün sıvı ambalajının 2,50 YTL, el sabunu şeklindeki ambalajlısının ise 1,75'YTL'den satışa sunulacağı bildirildi.

