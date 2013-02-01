Hamsi için gittiler, 100 köpekbalığı ile döndüler

Ordu'da hamsi avına çıkan balıkçıların ağına 100 köpek balığı takıldı.

Gülyalı Balıkçı Kooperatife bağlı bazı balıkçılar sabahın erken saatlerinde hamsi avı için denize açıldı. Kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra ağlarını denize bırakan balıkçılar daha sonra ağları toplamaya başladı. Ardından ağlarını çekmeye çalışan balıkçılar bir anda ağlarının ağırlaştığını fark etti. Bunun üzerine ağlarını kontrol eden balıkçılar ağlarına köpek balıklarının takıldığını gördü. Ağlarını toplamaya devam eden balıkçılar yaklaşık 100 köpek balığını kayıklarına alarak kıyıya döndü.

Balıkçılarımız da çok şaşkın

hurriyet.com.tr'de yeralan habere göre, konuya ilişkin Gülyalı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı İnan Sağlam, “İlk defa balıkçılarımızın ağına bu kadar fazla köpek balığı takıldı” dedi. Köpek balıklarının ne türde olduklarını tam bilemediklerini ifade eden Sağlam, “Köpek balığı yakalayan balıkçılarımız da çok şaşkın. Çünkü bu kadar fazla köpek balığı ile karşılaşmamışlardı” diye konuştu.

Köpek balıklarının 1.5 ile 2 metre arasında değişen boylarda olduğunu anlatan Sağlam, şunları kaydetti:

“Sabah erken saatlerinde balıkçı arkadaşlarımız hamsi avı için denize açılmışlar. Kıyıdan bir süre içeriye açılan balıkçılarımız daha sonra ağlarını denize bırakmışlar. Ardından ağlarını toplamaya başladıklarında köpek balıkları ile karşılaşmışlar. Balıkçılarımız ağlarına takılan köpek balıklarını kıyıya getirdiler. Açıkçası hepimiz çok şaşırdık. Daha önce bir kaç tane köpek balığı yakalamıştık ancak bu kadar fazlasıyla ilk defa karşılaşıyoruz. Ayrıca küçük balıkların korunması amacıyla köpek balıklarının yakalanmış olması bizi daha da mutlu etti.”

Sağlam, köpek balıklarını bazı illerdeki yem fabrikalarına sattıklarını sözlerine ekledi.