-Hamsi bolluğu fiyatları düşürdü İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Avlanma yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından bol miktarda avlanan hamsinin kilosu, 10 TL'den 7 TL'ye düştü. Alınan bilgiye göre, özellikle Marmara Denizi'nde avlanmaya çıkan İstanbullu balıkçıların, av sezonunun başlamasıyla balıkçıların bol miktarda hamsi, palamut ve sardalye ile döndüğü ifade edildi. Bir tesisisin sahibi Kenan Balcı, yeni av sezonunun başlangıcının tüm balıkçıların umduğu gibi olduğunu belirterek, şöyle dedi: ''Bol miktarda çıkan hamsi, vatandaşın yüzünü güldürdü. Fiyat büyük ölçüde düştü. Taze taze tüketimin önü açıldı. Herkes hamsiyi taze taze yesin ve yiyebileceği kadar alsın. Dolaplarda stok yapmaya gerek yok, çünkü hamsi tükenmeyecek. Gözlere, cilde ve zekaya yararlı olan hamsi adeta ilaçtır. Hem çocuklarımız hem de bizler için son derece yararlı olan hamsi, aynı zamanda anne sütünden sonra dokuları onaran tek besin maddesi.''