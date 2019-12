T24 - Francis Carr adlı bir Shakespeare uzmanı önemli buluştu bulunduğunu iddia ederek, Shakespeare ve Cervantes'in yapıtlarının Francis Bacon'un yazdığını iddia etti.



Cumhuriyet gazetesi yazarı Ülkü Tamer Sanatın dayanılmaz hafifliği adlı köşesindeki yazısında bu iddiaları eleştirerek çeşitli "örnek"ler verdi. Tamer'in "Hamlet'i kim yazdı" başlığıyla yayımlanan (21 Ağustos 2010) yazısı şöyle:

Hamlet'i kim yazdı



Celâl Üster, Francis Carr adlı bir Shakespeare uzmanının “önemli” bir buluşundan söz ediyordu. Carr, Shakespeare ile Cervantes’in yapıtlarını Francis Bacon’ın yazdığını ileri sürmüş.

Carr’ın savına temel olan gerekçeleri, kanıtları uzun uzadıya aktaracak değilim. Bir-ikisinden kısaca söz edeyim:

Don Quijote’nin tam 33 yerinde, kitabın gerçek yazarının “Cid Hamet Benengeli” olduğu söyleniyormuş. “Hamet”, “Hamlet’in bir harf eksiğiymiş. “Engeli” ise “England” (İngiltere) olabilirmiş. “Bacon”ın adını rakamlara dönüştürürsek 33 sayısını elde edermişiz. Masonlukta da 33 derece varmış. Bacon 33. derece Masonmuş. Don Quijote’de Sancho Panza 3300 kırbaç yiyormuş, bu da 100 tane 33 edermiş.

Demek ki, Shakespeare’in oyunlarını da, Don Quijote’yi de Francis Bacon yazmış!

Celâl, “işte edebiyat hafiyeliği diye buna denir!” diyor. “Şimdi, ben asıl bu tür hafiyelerin bizde de türemesinden korkarım!”



***



Korkunun ecele faydası yok, sevgili Celâl. Kulak kesil ve dinle. Dinle de öğren Shakespeare’in oyunlarını asıl kimin yazdığını.

Shakespeare’in oyunlarını Fuzuli yazmıştır.

İşte kanıtları:

“Romeo” beş harftir, “Juliet” altı harf.

“Leyla” da beş harftir, “Mecnun” da altı harf

Yetmez mi?

Bir kanıt daha:

“Fuzuli” adındaki harflerin hiçbiri “Shakespeare” adında yoktur. Buna karşılık “William”da iki “i”, iki de “1” bulunmaktadır.

Feylesofça bir ima: “Onun yapıtlarını ben yazmadım bilin; ama aslında biz ikimiz aynı kişiyiz.”

Bu tartışılmaz kesin kanıtlara bir de ek:

“To be or not to be”... Bilindiği gibi İngilizcede “ö” harfi yoktur. Bu yüzden, Fuzuli “töbe”yi “tobe” olarak yazmak zorunda kalmıştır. “To be or not to be”den kastettiği “tövbe etmek ya da etmemek”tir.



***



Oldu olacak, birkaç edebiyat gizini daha açığa çıkaralım.

Homeros’un Odysseia’sını da, İliada’sını da Melih Cevdet Anday yazmıştır.

Homeros altında kalacak değil ya, o da Kolları Bağlı Odysseus ile Troya Önünde Atlar’ı yazıp altlarına Melih Cevdet imzasını atmıştır.

Savaş ve Barış‘m yazan Erol Toy’dur. Kitap kalın olduğu için kendi adını da şişmanlatıp Toy’u Tolstoy yapmıştır.

Malraux’nun Ümit’im (hemen bildiniz) Ahmet Ümit yazmıştır. Marguerite Duras’yı Perihan Mağden, Arthur Rimbaud’yu Bayburtlu Zihni, Ernest Hemingway’i Tarsus Lisesi’nden emekli coğrafya öğretmeni Hıdır Özbenek yaratmıştır.

Kanıtları mı? Sürüsüne bereket. Yeter ki aramasını bilesin.



***



Başa dönelim. Shakespeare’in oyunlarını bir ara Christopher Marlowe’un yazdığı söylenirdi. Şimdi Francis Bacon’ın adı ortaya atıldı.

Peki, Shakespeare bir şey yazmadı mı gerçekten?

Yazmaz olur mu? Arif Sağ‘ın Yol Ver Dağlar’mı kim yazdı sanıyorsunuz?

AHMET HAŞİM gibi

BİR GÜNÜN BAŞINDA ARZU

