'Hamlet' Kürtçe sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Kürtçe “Hamlet” oyununu çok başarılı bulduğunu belirterek, “Yerel motifler oyuna yerleştirilmiş ve Hamlet, sanki Cizre Botan halkından bir hikaye gibi anlatılıyor. Demek ki sanatın dili öteki dillerin hepsinden daha fazla insanları bir arada buluşturabiliyor ve dünyayı yaşanılabilir, katlanılabilir, dayanılabilir kılıyor” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nca sahnelenen Kürtçe “Hamlet”, Şinasi Sahnesi'nde Başkentlilerle buluştu. Oyunu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan ve BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da izledi.

Basın mensuplarının soruları üzerine oyuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günay, Hamlet'in çok başarılı uyarlandığını belirterek, bire bir, klasik bir oyun çevirisi yapılmadığını söyledi. Günay, şunları kaydetti:

“Oyun, 'dengbej' geleneğiyle, Güneydoğu 'nun halk aşığı geleneğiyle uyarlanan bir Shakespeare çalışması olmuş. Çok başarılı buldum. Yerel motifler oyuna yerleştirilmiş ve Hamlet, sanki Cizre Botan halkından bir hikaye gibi anlatılıyor.

Demek ki sanatın dili öteki dillerin hepsinden daha fazla insanları bir arada buluşturabiliyor ve dünyayı yaşanılabilir, katlanılabilir, dayanılabilir kılıyor. Acımasız dünyada sanatı yaşatmak için en fazla yapmamız gereken sanat ürünlerini çoğaltmak. Bu akşam bunun somut örneklerinden birini görüyoruz.”

'Kürtçe kamusal alan da, eğitimde de etkin kullanılmalı'

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak da, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamlet'in Kürtçe sahnelenmesinin önemli ancak yeterli olmadığını belirtti. Kürtçe'nin kamusal alanda da, eğitimde de etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini savunan Kışanak, oyunun, sanatın gücünü gösterdiğini ifade etti.

Kışanak, “Umarım buradan herkes güçlü mesajlar alır. Bu ülkede büyük bir zenginlik olduğunu, farklı dillerin varlığını ve bu farklı dillerin özgürce kullanılmasının ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu bugün burada biz hissettik, yaşadık. Eminim bu yaklaşımı herkes hisseder ve bu ülkedeki bütün dillerin önündeki engeller kalkar. İnsanlar dilini sınırsız bir şekilde kullanırlar ve bu ülke daha zengin, daha güzel, daha mutlu bir ülke olur” diye konuştu.

BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan da Kürtçe'nin çok zengin bir dil olduğunu belirterek, oyunda Kürtçe'nin çok güzel kullanıldığını, oyuncuların performansını soluk soluğa izlediklerini söyledi. Kürtçe bilmeyenler için arka fona Türkçe çeviri yansıtıldığına dikkati çeken Kaplan, “İnanın arkadaşlar Türkiye 'yi bölmedi. En güzeli de bu, birleştirir” dedi.

Kaplan, “Kürt sorununun çözümü noktasında nasıl bir adım olabilir?” sorusunu yanıtlarken de, “ Anadolu 'nun çok güzel renkleri ve sesleri var. Onları soldurmazsak, yaşatırsak birliğimizin, demokrasimizin harcı olur diye düşünüyorum. Milyonların konuştuğu bir dile artık kimsenin bu kadar korkakça yaklaşmaması lazım. Hamlet'i izlemelerini tavsiye ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da, “yurttaş” olarak bir şeyler söyleyebileceğini belirterek, dünya edebiyatından önemli bir eserin Kürtçe sahnelenmiş olmasının tek başına bir mesaj olduğunu belirtti. Tanrıkulu, “Bu dilin medeniyet dili olmadığını düşünenlere mesajdır ama herkese bir mesajdır” dedi.